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Финансы Экономика и бизнес

Самарская область вошла в топ регионов по активности покупок авто в лизинг

САМАРА. 6 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ВТБ Лизинг подсчитал, что на долю Самарской области приходится 2,5% всех продаж авто в лизинг. Лидерами по количеству выданного транспорта являются Москва и Московская область с долями 21% и 7% соответственно. В топе также находятся Санкт-Петербург (6,5%), Краснодарский край (4,5%), Ростовская область (3,8%), Республика Татарстан (3,5%), Воронежская (2,7%), Нижегородская (2,3%) и Свердловская (2,3%) области.

Всего за 12 лет работы в сегменте автолизинга банк выдал клиентам 300 тыс. автомобилей на сумму 736 млрд рублей. 52% из них составляют легковые машины, 22% — грузовые, 17% — легкий коммерческий транспорт, 10% — спецтехника и автобусы. 4 из 5 автомобилей, профинансированных за 12 лет, проданы в регионы европейской части России — Центральный, Приволжский, Южный и Северо-Западный федеральные округа.

Более трети автомобилей (36%), которые ВТБ Лизинг передал российскому бизнесу с 2020 года, произведены в странах СНГ. Доля китайских марок увеличилась с 3% в 2020 году до 56% в 2024-м, а брендов из Японии, США, Кореи и Европы — сократилась в семь раз до 8% в 2024 году.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

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