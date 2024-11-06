Дарья Касаткина сыграет с Игой Швентек на Итоговом турнире WTA

Уроженка Тольятти девятая ракетка мира Дарья Касаткина сыграет в третьем туре на Итоговом турнире WTA — 2024, сообщает championat.com. Соперницей россиянки станет вторая ракетка мира Ига Швентек.

Дарья Касаткина заменит американскую теннисистку Джессику Пегулу, которая снялась с Итогового турнира WTA из-за травмы левого колена.

Итоговый турнир WTA — 2024 проходит со 2 по 9 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Действующей победительницей соревнований является представительница Польши Ига Швентек.