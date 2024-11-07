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Преступления Происшествия

В Тольятти полицейские задержали мужчину с 1 килограммом марихуаны

ТОЛЬЯТТИ. 7 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти сотрудники полиции задержали подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков, сообщает ГУ МВД по Самарской области. Выяснилось, что 50-летний житель Сызранского района купил онлайн 1 кг марихуаны, чтобы потом перепродать ее.

Во время несения службы на контрольно-пропускном пункте "Рубеж" в Тольятти инспекторы ДПС остановили для проверки Range Rover.  Когда водителя попросили показать документы, он начал сильно нервничать, и полиция решила обыскать автомобиль.

В ходе досмотра в подушке подголовника нашли полимерный пакет с веществом растительного происхождения внутри. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Кроме того, правоохранители осмотрели место жительства безработного мужчины, где также обнаружили и изъяли свертки с веществом растительного происхождения внутри.

Экспертиза показала, что все изъятое — марихуана общей массой свыше 1 кг.

Задержанный, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков, пояснил, что в Интернете узнал о работе курьером и связался с оператором. "Работодатель" пообещал ему высокий заработок и уточнил, что его обязанность — забрать из тайника наркотическое средство, расфасовать на малые дозы, спрятать и зафиксировать месторасположение с помощью фотосъемки. Он только забрал наркотики для фасовки, когда его остановили сотрудники ДПС.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере". Подозреваемого заключили под стражу, расследование продолжается.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

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