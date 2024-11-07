В Тольятти полицейские задержали мужчину с 1 килограммом марихуаны

В Тольятти сотрудники полиции задержали подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков, сообщает ГУ МВД по Самарской области. Выяснилось, что 50-летний житель Сызранского района купил онлайн 1 кг марихуаны, чтобы потом перепродать ее.
Во время несения службы на контрольно-пропускном пункте "Рубеж" в Тольятти инспекторы ДПС остановили для проверки Range Rover. Когда водителя попросили показать документы, он начал сильно нервничать, и полиция решила обыскать автомобиль.
В ходе досмотра в подушке подголовника нашли полимерный пакет с веществом растительного происхождения внутри. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Кроме того, правоохранители осмотрели место жительства безработного мужчины, где также обнаружили и изъяли свертки с веществом растительного происхождения внутри.
Экспертиза показала, что все изъятое — марихуана общей массой свыше 1 кг.
Задержанный, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков, пояснил, что в Интернете узнал о работе курьером и связался с оператором. "Работодатель" пообещал ему высокий заработок и уточнил, что его обязанность — забрать из тайника наркотическое средство, расфасовать на малые дозы, спрятать и зафиксировать месторасположение с помощью фотосъемки. Он только забрал наркотики для фасовки, когда его остановили сотрудники ДПС.
Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере". Подозреваемого заключили под стражу, расследование продолжается.
Последние комментарии
Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек