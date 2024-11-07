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В Самаре проходит научный форум, посвященный актуальным проблемам телекоммуникаций

САМАРА. 7 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 6 ноября, в Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики стартовал VII научный форум "Телекоммуникации: теория и технологии" (ТТТ-2024). Организаторами форума выступают ПГУТИ, Казанский авиационный институт и Уфимский университет науки и технологий. Мероприятие поочередно проводится в Самаре, Казани и Уфе.

Фото: предоставлено ПГУТИ

В этом году форум продлится с 6 по 8 ноября и объединит в себе несколько тематических конференций. В первый день собрались более 250 ученых со всей России.

В Самарской области проведение подобных мероприятий проходит при поддержке губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. По мнению главы региона, развитие отраслей информационных технологий, IT-сектора и телекоммуникаций является одним из самых важных приоритетов в экономической политике. Задачу обеспечить возможности для развития новых научных направлений, а также синхронизировать работу университетов по подготовке кадров с программами по привлечению специалистов крупнейших компаний региона глава региона озвучивал как одну из приоритетных.

Научный форум "Телекоммуникации: теория и технологии" открыл врио заместителя председателя правительства Самарской области — руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков. 

"Форум стал традиционным для Приволжского федерального округа. Во многом благодаря проведению таких научно-практических конференций те регионы, которые являются их организаторами, заодно являются в стране лидерами по развитию телекоммуникационных и информационных технологий", — отметил он.

Также спикер добавил, что Самарская область на протяжении долгого времени демонстрирует динамичное развитие в научно-технологической сфере и становится одним из самых передовых субъектов Российской Федерации.

По итогам 2023 года Самарская область вновь вошла в десятку лучших по уровню научно-технологического развития, третий год подряд занимая в нем 6-е место.

По итогам 2023 года губерния по развитию ИТ-индустрии заняла 5 место, по экспорту софтверных компаний регион вошел в топ-8 субъектов России. А в рейтинге регионов по динамике развития софтверной индустрии Самарская область — в топ-3.

Константин Пресняков подчеркнул, что высокие показатели региона — это результат тесного взаимодействия всех участников научно-технологической работы: вузов, стартапов, индустриальных партнеров и областного правительства.

С приветственным словом к молодым ученым также обратился ректор ПГУТИ Вадим Ружников: "Любая научная конференция — это обмен опытом. Ваше выступление на ней направлено, прежде всего, на ваше развитие. Поэтому призываю вас не бояться сложных вопросов, которые вам будут задавать после доклада ученые мужи".

За время проведения форума в ПГУТИ будет прочитано сотни докладов от ученых со всей страны. Обсудят инфокоммуникационные технологии и сети, искусственный интеллект, цифровую экономику, технологии беспроводной связи, информационную безопасность и многое другое. Также все участники смогут ознакомиться с экспонатами выставки, посвященной научным достижениям телекоммуникационной отрасли.

Завершится форум 8 ноября экскурсией участников в музей АО РКЦ "Прогресс".

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

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