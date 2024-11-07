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Рынок недвижимости Строительство и недвижимость

"Авито Недвижимость": цены на долгосрочную аренду квартир в Самаре снизились на 14%

САМАРА. 7 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По сравнению с сентябрем 2024 года самое заметное снижение цен на долгосрочную аренду жилья зафиксировали в Самаре, Сочи и Калуге. Почти во всех городах исследования стоимость аренды снизилась или не изменилась.

Аналитики "Авито Недвижимости" подвели итоги октября 2024 года на рынке долгосрочной аренды жилья. По сравнению с предыдущим месяцем предложение в среднем по России увеличилось на 10%. Самая заметная динамика — в Сочи (+40%), Ставрополе (+26%), Кемерове (+25%), Томске (+22%), Новосибирске и Барнауле (+20% в обоих городах). В Москве и Самаре предложение за месяц выросло на 15%. 

Стоимость аренды жилья по сравнению с сентябрем 2024 года снизилась на 6% и составила 33 тысячи рублей в среднем по стране. При этом в 21 из 42 городов, попавших в исследование "Авито Недвижимости", цена за месяц снизилась: в Самаре — на 14%, в Сочи и Калуге — на 13% в каждом, в Ставрополе — на 11%, в Тюмени — на 10%, в Томске и Туле — на 9%. Отдельно в Самаре средняя ставка аренды составила 30 тысяч рублей в месяц. 

По данным "Авито Недвижимости", дешевле всего снять квартиру в октябре 2024 года можно было в Калуге и Кирове (по 20 тыс. рублей), Иванове (22 тыс. рублей), Ярославле, Ульяновске и Смоленске (по 23 тыс. рублей). Самые высокие средние цены по итогам октября были зафиксированы в Москве (83 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (43 тыс. рублей), Казани (40 тыс. рублей), Сочи (39 тыс. рублей) и Нижнем Новгороде (37 тыс. рублей). 

"Снижение цен на долгосрочную аренду по итогам октября связано с окончанием высокого сезона, за которым последовала корректировка спроса при одновременном росте предложения. Пик активности арендаторов остался в сентябре, после чего на платформе появилось больше доступных вариантов для найма. На снижение стоимости в будущих периодах может повлиять дальнейшее увеличение предложения. С одной стороны, наблюдается рост количества новостроек, которые
выходят на рынок долгосрочной аренды. С другой — многие собственники принимают решение не продавать вторичное жилье, а сдавать его в аренду, это один из главных трендов текущего года", — прокомментировал Константин Каменев, руководитель категории долгосрочной аренды "Авито Недвижимости".

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

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