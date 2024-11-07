В СОУНБ прошла встреча с самарским литературоведом Михаилом Перепелкиным

Михаил Перепелкин представил книгу "Русское богатство Н.Г. Гарина-Михайловского", посвященную жизни и творчеству знаменитого русского писателя, а также самарским "страницам" его биографии, сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.

"Русское богатство Н.Г. Гарина-Михайловского" — сборник статей разных исследователей, в котором приводятся исследования биографии писателя, воспоминания современников о нем, рассказы о судьбах его близких в первые десятилетия XX века и во время Великой Отечественной войны.

Редактором-составителем издания выступил Михаил Анатольевич Перепелкин — доктор филологических наук, профессор, директор Самарского литературного музея, автор многочисленных работ в области истории литературы и краеведения.

В ходе встречи в библиотеке Михаил Перепелкин показал собравшимся документальный фильм о пребывании Гарина-Михайловского на Самарской земле, а также рассказал о том, как создавалась недавно вышедшая книга.