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В самарском Волгаре прошел День кино с "Ростелекомом"

САМАРА. 8 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Ростелеком" провел открытый показ двух фильмов в кинотеатре "Точка синема" в Самаре. Более ста посетителей перед началом сеансов сделали моментальные семейные снимки в фотозоне провайдера, узнали подробности новых предложений компании и получили промокоды для бесплатного доступа к видеосервису Wink.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Мультипликационная былина "Сказ о Петре и Февронии" (6+) погружает зрителей в XIII век. Путь героев начинается с битвы со змеем за Муромскую землю, но им предстоит преодолеть ещё множество препятствий.

Трогательная комедия про отношения отцов и детей "Осторожно, дети" (6+) рассказывает о том, на что малыши могут пойти ради привычной семейной жизни. Настя и Миша готовы отправиться на каникулы к бабушке, однако предстоящая поездка омрачается новостью о разводе родителей. Брат и сестра решают "потеряться" по дороге, чтобы всех помирить.

Светлана Брыкина, директор по работе с массовым сегментом Самарского филиала ПАО "Ростелеком":

"На кинопоказы собрались в основном жители нового микрорайона Волгарь — они приходили целыми семьями, а потом вместе обсуждали фильмы и делились впечатлениями. Мы рассказали зрителям о возможностях мультимедийной платформы Wink, в арсенале которой более 60 тысяч полнометражных картин и сериалов в высоком разрешении Full HD".

Ирина Пономарева, жительница Волгаря:

"Наш микрорайон построен недавно, новоселы его только обживают. Такие праздники помогают познакомиться с соседями, а также узнать, какие услуги предлагают операторы связи на этой территории. Меня заинтересовала линейка тарифов "Навсегда" — постоянная цена привлекает больше, чем разовые и временные скидки. Мы выбрали пакет с интернетом, интерактивным ТВ и Wink".

Подключение к тарифам линейки "Навсегда" доступно новым клиентам компании до 31 января 2025 года. Пользователям предлагаются различные комбинации услуг на выбор: домашний интернет, мобильная связь, интерактивное ТВ и онлайн-кинотеатр Wink. Размер абонентской платы останется неизменным.

Получить подробную информацию можно на сайте "Ростелекома" или по бесплатному телефону 8 800 100 08 00.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

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