В Самарском университете имени Королёва объявлен старт Всероссийского конкурса "Спутник"

4 октября стартовал сбор заявок на участие в IX сезоне Всероссийского конкурса юных инженеров-исследователей с международным участием "Спутник". Запуск очередного сезона приурочен к торжественной дате, именно в этот день в 1957 году был запущен первый искусственный спутник Земли, началась эра практической космонавтики.

"Спутник" рассчитан на школьников — с 7 по 11 класс — и помогает реализовать себя — найти идею, осуществить её и попасть в сообщество единомышленников: талантливых школьников, молодых ученых, популяризаторов науки.

Ежегодно Самарский университет им. Королёва проводит серию конкурсных проектов для школьников по разным направлениям: естественно-научному, гуманитарному и, конечно, техническому.

Девятый сезон конкурса "Спутник" — продолжение большой истории. За восемь сезонов конкурсный отбор прошли 59891 участник, свыше 800 из них стали финалистами. Став финалистом конкурса, школьник получит дополнительные баллы к результатам ЕГЭ, а главное — возможность окунуться в мир космических технологий в одном из главных детских лагерей страны МДЦ "Артек", а также на финале программы "Дежурный по планете".

"Всероссийский конкурс юных инженеров-исследователей с международным участием "Спутник" уже девятый год погружает школьников в мир техники и технологий, раскрывает их потенциал и позволяет приобрести новые навыки с Самарским университетом имени Королёва и его индустриальными партнерами. Безусловно, такие мероприятия помогают подготовить новое поколение специалистов, вносящих свой вклад в развитие отечественной науки и техники", — отметил начальник управления формирования и сопровождения контингента Самарского университета им. Королёва, создатель Всероссийского конкурса "Спутник" Сергей Горяинов.

"Спутник" состоит из четырёх последовательных этапов. Чтобы стать участником конкурса, школьнику необходимо зарегистрироваться на сайте: sputnikssau.ru и пройти входное тестирование — это мероприятия первого этапа. Далее следует второй этап — создание научной работы в одном из предложенных форматов: научно-исследовательская работа или проект. Каждый формат предлагает на выбор темы из заданных направлений: ракетостроение и космос, космические аппараты, авиастроение, робототехника и мехатроника, информационные технологии, аэрокосмические энергоустановки. В 9 сезоне добавлен новый образовательный трек, в рамках второго этапа конкурса, программы "Дежурный по планете": "Космическая миссия: школьный экипаж".

По результатам второго этапа формируется список финалистов, которые получают все возможности конкурса:

путёвку в МДЦ "Артек" и (или) на финал программы "Дежурный по планете";

10 дополнительных баллов к ЕГЭ;

экскурсии и мастер-классы в лаборатории Самарского университета им. Королёва.

Подробнее обо всех возможностях конкурса можно узнать в официальной группе "ВКонтакте".

Регистрация на конкурс проводится с 4 октября до 25 ноября 2024 года на сайте конкурса.