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Образование Общество

В ПГУТИ официально открыли кафедру "Инженерия искусственного интеллекта"

САМАРА. 8 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Партпроект "Цифровая Россия" и компания "Открытый код" готовят в самарском вузе специалистов новой формации, ориентированных на реальные рабочие процессы IT-компаний.

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

Искусственный интеллект вторгается в нашу жизнь и люди должны научиться им управлять. Сегодня есть колоссальная потребность в специалистах сферы ИИ, но профессионалов пока немного.

"С сентября 2024 г. компания "Открытый код" совместно с ПГУТИ, при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ запустили совместную образовательную магистерскую программу по подготовке таких специалистов. Совместно с экспертами IT-отрасли и руководством ПГУТИ была разработана матрица компетенций, уникальный учебный план подготовки магистров, авторские дисциплины. На пять бюджетных мест было подано более 70 заявлений. Сейчас обучаются восемь студентов, трое из них — на коммерческой основе", — рассказал координатор партпроекта "Цифровая Россия" в Самарской области Олег Сурнин, управляющий компанией "Открытый код".

Со студентами нового направления встретился председатель комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
Ребята не только учатся работать с искусственным интеллектом, но и уже трудоустроены в компании "Открытый код", активно применяя свои знания на практике.

"Такая коллаборация, как раз и способствует формированию тех убеждений,  и той лояльности к компании в будущем, которая делает достаточно много и определяет будущий профессиональный успех как минимум", — уверен председатель  IT-комитета Госдумы.

"Уровень компетенции нашей компании в области искусственного интеллекта верифицировано доказан, и в том числе — теми решениями, которые мы на рынок поставляем. Поэтому наша образовательная и прикладная деятельность очень удачно совместилась с направлением "Инженерия искусственного интеллекта". Желающих прийти на нашу базовую кафедру ИИ — было колоссальное количество, отобрали самых лучших. Это дало возможность увидеть ребят не только талантливых, но и высоко замотивированных. Буквально два месяца их учебы, и они  готовы показывать результаты своей работы в реальных проектах. Причем уровень этих проектов очень сложный: технологии искусственного интеллекта передовые. И этим стоит гордиться. Я пожал руку каждому из моих коллег-студентов. И я очень рад, что такие ребята растут у нас", — резюмировал координатор "Цифровой России" в регионе  Олег Сурнин.

Сфотографировался с будущими инженерами ИИ и депутат Госдумы Александр Хинштейн, и руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков. В научной лаборатории почетные гости оставили автографы и пожелания будущим поколениями "айтишников".

При поддержке компании "Открытый код" и партпроекта "Цифровая Россия" в регионе на базе ПГУТИ создана лаборатория в сфере информационной безопасности: университету предоставили необходимую техническую базу и специалистов с необходимыми навыками.

Темы информационной безопасности и "цифровой гигиены" нашли свое выражение в Народной программе партии "Единая Россия", где отражена роль цифровизации в промышленности, экономике и социальной сфере. Партийный проект "Цифровая Россия" направлен на поддержку отечественных цифровых сервисов и  развитие российских IT-компаний.

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