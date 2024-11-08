Одежду из личного гардероба Ксении Собчак и других звезд можно будет приобрести на Авито

C 8 ноября на платформе начали продаваться вещи от знаменитостей. В ноябрьских дропах примут участие Ксения Собчак, Вика Чума, Даня Крастер, Ксения Дукалис, Мария Червоткина, Александр Цыпкин, блогеры "Лихой Топоръ" и "Стройхак".

Пользователи смогут прикупить одежду из личного гардероба известных людей, предметы интерьера из их домов, инструменты для стройки и ремонта, электронику и многое другое. Каждая вещь подобрана не случайно: звезды расскажут их историю и поделятся советами для будущих владельцев. Дропы будут приурочены к масштабной распродаже на платформе. Большинство вещей знаменитостей можно будет приобрести со скидкой.

Знаменитости будут выставлять вещи небольшой партией. Все они будут доступны в личных аккаунтах звезд с возможностью покупки через Авито Доставку. Открывает серию звездных дропов Ксения Собчак. В ноябре в ее профиле будут представлены костюм с юбкой от бренда Fashion Rebels за 52 тысячи рублей, платье YOU WANNA стоимостью 5 500 рублей, костюм Roseville ценой в 36 тысяч рублей, статуэтку слона, привезенную из Индии, настольные часы с ее письменного стола и другие вещи из личного пользования Ксении.

Вещи от Вики Чумы появятся на платформе 11 ноября. Она будет продавать пиджак Fable, платье с розами российского бренда Love Republic за 4000 рублей, кокошник Rockcoco со скидкой 60% за 2000 рублей, кепку Stüssy по цене в 3000 рублей и еще несколько элементов гардероба. Некоторые из этих вещей зрители могли видеть в шоу, где участвовала Вика.

Даня Крастер и блогер "Лихой Топоръ" в середине ноября представят вещи для стройки и ремонта, которые зрители могли видеть в их блогах. Так, пользователи Авито смогут купить копию легендарную деревянной вазы, которую Даня выточил специально для распродажи на Авито и шуруповерт, который зрители канала "Лихой Топоръ" наблюдали в выпусках "Волгатти", "Хуторе", "Буханке" и "Паре столов".

Во второй половине ноября Ксения Дукалис сделает дроп, в котором у покупателей будет возможность приобрести личный MacBook блогера, игровую консоль PS4 и одежду таких люксовых брендов, как Burberry и Celine.

Мария Червоткина следом предложит покупателям стильные вещи и обувь из личного гардероба. Завершат ноябрьские дропы писатель Александр Цыпкин с товарами для дома и блогер "Стройхак" с инструментами для ремонта.