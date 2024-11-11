В Самарской области во время пожара на свиноферме удалось спасти 400 животных

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 10 ноября, в 21:54 пожарную охрану поступило сообщение о возгорании свинофермы на СПК им. Ленина в Кинель-Черкассах. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: Центр по делам ГО, ПБ и ЧС