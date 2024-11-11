В Самарской области во время пожара на свиноферме удалось спасти 400 животных

В воскресенье, 10 ноября, в 21:54 пожарную охрану поступило сообщение о возгорании свинофермы на СПК им. Ленина в Кинель-Черкассах. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".
На тушение выехали 10 огнеборцев и три единицы техники, было создано три звена газодымозащитной службы.
Пожар на площади 60 кв. м. был локализован в 22:10, полностью ликвидирован в 0:50 11 ноября. В ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС отметили, что при тушении было спасено 400 голов скота.
Погибших и пострадавших нет. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !