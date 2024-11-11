Самарские археологи обнаружили следы армии легендарного завоевателя Тамерлана

Самарские археологи впервые обнаружили следы армии легендарного завоевателя Тамерлана (Тимура), нанесшего в 1391 г. смертельный удар Золотой Орде на территории будущей губернии, пишет "Самарское обозрение".

Эпическая битва между ханом Золотой Орды Тохтамышем и эмиром Тимуром (Тамерланом) в Среднем Поволжье имела не менее масштабные исторические последствия. Она нанесла Орде удар, от которого та уже никогда не смогла оправиться, в итоге это способствовало освобождению Руси из-под ордынского ига и ускорению объединения русских земель вокруг Московского княжества.

Конкретное место этого сражения по историческим документам определить не удавалось, но в том, что армии Тохтамыша и Тимура встретились именно на территории нынешней Самарской области, никто не сомневался. При этом археологических подтверждений реального места сражения 1391 г. не было до недавних пор.

В 2024 г. научный руководитель исследовательской лаборатории Самарского университета Сергей Зубов обследовал найденный вал возле с. Кандабулак Сергиевского района, который, по его предположению, воздвигли воины эмира Тимура для обеспечения безопасности их военно-полевого лагеря. Чуть ранее тот же Зубов обнаружил аналогичный по конструкции вал в районе пос. Кочкари Красноярского района, где, как полагает Зубов, стоял лагерем хан Золотой Орды Тохтамыш.

На заседании научно-технического совета Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева после доклада Сергея Зубова было принято решение внести в список основных научных направлений деятельности проект, получивший название "Военный поход Амира Тимура в Дешт-и-Кыпчак в 1391 году". Интерес к этому проекту уже проявили археологи из Узбекистана, Ирана, Казахстана, кроме того, предполагается сотрудничество с академией наук Татарстана, Курганским и Уфимским университетами.

Как считает Сергей Зубов, основываясь на данных своей археологической разведки, битва Тимура и Тохтамыша разворачивалась на территории четырех современных районов Самарской области: Елховского, Кошкинского, Сергиевского и Красноярского, а не на локальном пятачке между Старым и Новым Буяном (как считалось многими ранее). Расстояние между лагерями возле села Кандабулак и поселка Кочкари порядка 40 км. "Но это по прямой, а здесь необходимо учитывать и ширину фронта. Поэтому общая территория, которую предстоит изучить, — порядка 200 кв. километров", — замечает Сергей Зубов.

Площадь предполагаемого лагеря Тохтамыша возле Кочкарей — 44 кв. км. Общая предполагаемая численность двух армий — 600 тыс. человек. Произвести полноценные археологические раскопки на такой гигантской территории нереально. Поэтому ученые планируют использовать здесь современные технологии лазерного сканирования. Ильнур Миргалеев в беседе с "СО" рассказал о технологии LiDAR, которую пропагандируют самарские археологи. "Благодаря ей в свое время нашли города и поселки в джунглях Южной Америки. Прибор позволяет построить модель территории без деревьев, строений и прочего, только рельеф. И в этом случае не надо будет перекапывать сотни квадратных километров", — заявил Миргалеев. После электронной разведки Сергей Зубов предполагает определить самые перспективные для раскопок участки, после чего приступить к их изучению. Но пока все упирается в финансирование и законодательно-административные процедуры.

На первом этапе необходимо придать обнаруженным фортификационным сооружениям статус объектов культурного наследия (ОКН). Затем ввести их в список вновь выявленных памятников археологии и впоследствии получить разрешение на раскопки. Так что пока самарские археологи находятся в стадии легализации будущих работ. Все вышеозначенные процедуры проводит региональное управление государственной охраны объектов культурного наследия (УГООКН). На минувшей неделе, на еженедельном оперативном совещании в правительстве региона, губернатор Вячеслав Федорищев, подводя итоги свой рабочей поездки в Сергиевский район, сообщил, что намерен поддержать проект. "Сейчас очень много научных школ, которые занимаются археологией и с удовольствием придут на территорию, если мы попросим. Это большой туристический потенциал. А если получим поддержку федерального Министерства культуры, без нашего финансового участия, это будет хорошим подспорьем. Будет очень интересно", — заявил Вячеслав Федорищев. Глава Сергиевского района Анатолий Екамасов подчеркнул в беседе с "СО", что "районные власти получили поручение губернатора вместе с министерством культуры и УГООКН, с департаментом науки и Самарским национальным исследовательским университетом представить предложения по организации археологических работ в районе с. Кандабулак".