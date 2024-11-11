"КуйбышевАзот" открыл профильный класс на базе подшефной школы в Тольятти

"КуйбышевАзот" активно взаимодействует с учебными заведениями Тольятти и Самарской области. Предприятие реализует различные профориентационные программы.

Открытие в 2024 году профильного класса в подшефной школе № 75 стало еще одним шагом в этом направлении.

Программа обучения в профильном классе для учеников старших классов (10 — 11 классы), рассчитанная на два года, включает в себя такие дисциплины как химия, математика и инженерная и компьютерная графика. Это новый подход к образовательному процессу, внедряемый в школах Тольятти, когда знакомить с науками и дополнительно пополнять багаж знаний тольяттинских школьников будут преподаватели Самарского политеха. В процессе подготовки научные дисциплины осваиваются в объеме, достаточном для успешной сдачи ЕГЭ и поступления в высшие учебные заведения.

Методика обучения, которая применяется в профильном классе, полностью апробирована специалистами Самарского государственного технического университета, что позволяет школьникам более эффективно адаптироваться к условиям вузовских программ. Это значительно облегчает дальнейшее обучение на первом курсе и способствует успешной интеграции выпускников в учебный процесс. Для Тольятти это первый подобный проект, который "КуйбышевАзот" планирует развивать и дальше, масштабируя его на другие подшефные школы.

"Открытие профильного класса в нашей подшефной школе — важное событие и для учебного заведения, и для предприятия. Образовательный проект направлен прежде всего на профориентацию школьников и адаптацию к условиям обучения в вузе. Особенно приятно, что в этой работе принимает участие наша подшефная школа, которая носит имя первого генерального директора "КуйбышевАзота" Ивана Андреевича Красюка — заслуженного химика РСФСР. Со школой № 75 связывают долгие годы сотрудничества. У нас есть понимание и уверенность, что в партнерстве с Самарским политехом мы поможем ее ученикам реализовать свой потенциал и вырасти в больших профессионалов", — отмечает директор по персоналу ПАО "КуйбышевАзот" Татьяна Герасименко.

Это не первый проект, реализованный ПАО "КуйбышевАзот" в партнерстве с Самарским политехом. Только за последний год совместно была организована и проведена профильная смена "Химия будущего: полиамид в эпоху инноваций" на базе регионального центра для одаренных детей "ВЕГА" и Межрегиональная олимпиада по химии и физике имени Н. Н. Семенова в Самарской области. В 2024 году КуйбышевАзот участвовал в техническом оснащении образовательных аудиторий университета, что способствует повышению эффективности и удобства образовательного процесса.

На протяжении многих лет школа № 75 находится под шефской опекой "КуйбышевАзота", а ее ученики — частые гости на предприятии. Ребята знакомятся с увлекательным миром большой химии, а многие из них, благодаря своему таланту, любви к науке и профессиональной поддержке преподавателей, становятся победителями стипендиального конкурса им. И. А. Красюка.