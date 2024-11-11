16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем экономиста Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников органов внутренних дел Губернатор Вячеслав Федорищев почтил память погибших при исполнении служебного долга сотрудников ОВД Вячеслав Федорищев и Анна Цивилева обсудили вопросы поддержки участников СВО и их семей Вячеслав Федорищев: "Самарская область наработала одну из лучших практик по обеспечению поддержкой военнослужащих"

Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем экономиста

САМАРА. 11 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 75
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил жителей региона с Днем экономиста.

"Уважаемые жители Самарской области! Сегодня, 11 ноября, в нашей стране отмечается День экономиста. Профессиональный праздник миллионов россиян, работающих над укреплением благосостояния нашего государства. Искренне поздравляю жителей региона, входящих в их число!

Ваш труд действительно очень много значит для Самарской области. Без него не обойтись ни в одной сфере жизни. Своим умением планировать, анализировать, прогнозировать и грамотно распределять ресурсы вы способствуете сохранению социальной и финансовой стабильности региона. Закладываете крепкую основу для его роста в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, науке, торговле и прочих отраслях.

В том, что Самарская область, несмотря на внешнее санкционное давление, продолжает устойчивое развитие, остается одной из наиболее инвестиционно привлекательных территорий, безусловно, есть и ваша заслуга.

Благодарю, что сегодня вы прикладываете большие усилия для решения стратегических задач, стоящих перед нашим регионом. Помогаете в реализации крупных инфраструктурных проектов, импортозамещении, наращивании потенциала отрасли ОПК, а также других значимых направлениях.

Друзья! Убежден, что весь свой профессионализм, высокую трудоспособность и богатый опыт работы вы продолжите направлять во благо нашего государства.

От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, успехов, благополучия, профессионального роста, мира и добра!", - говорится в сообщении. 

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Что в Самарском регионе гостей восхищает больше всего?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Ольга Викторовна 14 июня 2024 10:04 Вячеслав Федорищев обсудил с жителями Тольятти проблемные вопросы

Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка

Вячеслав Гусев 12 июня 2024 03:47 Вячеслав Федорищев по приглашению многодетной матери из Самары приехал на выписку из роддома

Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.

Владимир Селиверстов 05 июня 2024 10:57 Врио губернатора поручил главе Самары ускорить работу по обновлению исторического центра города

Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!

Дмитрий Лакоценин 27 июня 2023 09:10 Губернатору Дмитрию Азарову представили нового самарского природоохранного прокурора

Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...

Фото на сайте

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1