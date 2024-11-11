Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем экономиста

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил жителей региона с Днем экономиста.
"Уважаемые жители Самарской области! Сегодня, 11 ноября, в нашей стране отмечается День экономиста. Профессиональный праздник миллионов россиян, работающих над укреплением благосостояния нашего государства. Искренне поздравляю жителей региона, входящих в их число!
Ваш труд действительно очень много значит для Самарской области. Без него не обойтись ни в одной сфере жизни. Своим умением планировать, анализировать, прогнозировать и грамотно распределять ресурсы вы способствуете сохранению социальной и финансовой стабильности региона. Закладываете крепкую основу для его роста в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, науке, торговле и прочих отраслях.
В том, что Самарская область, несмотря на внешнее санкционное давление, продолжает устойчивое развитие, остается одной из наиболее инвестиционно привлекательных территорий, безусловно, есть и ваша заслуга.
Благодарю, что сегодня вы прикладываете большие усилия для решения стратегических задач, стоящих перед нашим регионом. Помогаете в реализации крупных инфраструктурных проектов, импортозамещении, наращивании потенциала отрасли ОПК, а также других значимых направлениях.
Друзья! Убежден, что весь свой профессионализм, высокую трудоспособность и богатый опыт работы вы продолжите направлять во благо нашего государства.
От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, успехов, благополучия, профессионального роста, мира и добра!", - говорится в сообщении.
Последние комментарии
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.
Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...