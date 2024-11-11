Студенты-экономисты обсуждают будущее сферы АПК региона

В Самарском государственном аграрном университете прошла открытая лекция на тему "Развитие аграрного сектора экономики Самарской области". Встреча была организована по инициативе правительства региона. В ходе мероприятия участники обсудили вопросы оптимизации процессов в сельском хозяйстве, внедрения современных технологий повышения производительности в сфере АПК и новые меры поддержки, которые должны быть предложены для достижения целей, поставленных президентом страны.
Напомним, что в рамках исполнения Указа президента Российской Федерации о национальных целях развития государства к 2030 г. необходимо увеличить объем производства продукции агропромышленного комплекса не менее чем на 25% по сравнению с уровнем 2021 г., а аграрный экспорт — в 1,5 раза.
Кандидат экономических наук, руководитель управления планирования, прогнозирования и анализа деятельности АПК министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Ольга Чумакова рассказала, что регион обладает необходимым ресурсным потенциалом для достижения поставленных задач. Так, в регионе отмечены положительные тенденции по увеличению посевных площадей сельскохозяйственных культур, активно внедряются современные технологии, идет обновление машинно-тракторного парка. По предварительным данным, за 9 месяцев 2024 г. стоимость валовой продукции сельского хозяйства в регионе составила 138,8 млрд руб., что на 2,4% превышает уровень аналогичного периода прошлого года.
Как подчеркнули участники встречи, экономисты играют ключевую роль в анализе, планировании и прогнозировании деятельности аграрного сектора, что имеет огромное значение для сельского хозяйства и всей экономики региона.
Последние комментарии
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения