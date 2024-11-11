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Образование Общество

Студенты-экономисты обсуждают будущее сферы АПК региона

САМАРА. 11 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарском государственном аграрном университете прошла открытая лекция на тему "Развитие аграрного сектора экономики Самарской области". Встреча была организована по инициативе правительства региона. В ходе мероприятия участники обсудили вопросы оптимизации процессов в сельском хозяйстве, внедрения современных технологий повышения производительности в сфере АПК и новые меры поддержки, которые должны быть предложены для достижения целей, поставленных президентом страны.

Фото: ФГБОУ ВО "Самарский государственный аграрный университет"

Напомним, что в рамках исполнения Указа президента Российской Федерации о национальных целях развития государства к 2030 г. необходимо увеличить объем производства продукции агропромышленного комплекса не менее чем на 25% по сравнению с уровнем 2021 г., а аграрный экспорт — в 1,5 раза.

Кандидат экономических наук, руководитель управления планирования, прогнозирования и анализа деятельности АПК министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Ольга Чумакова рассказала, что регион обладает необходимым ресурсным потенциалом для достижения поставленных задач. Так, в регионе отмечены положительные тенденции по увеличению посевных площадей сельскохозяйственных культур, активно внедряются современные технологии, идет обновление машинно-тракторного парка. По предварительным данным, за 9 месяцев 2024 г. стоимость валовой продукции сельского хозяйства в регионе составила 138,8 млрд руб., что на 2,4% превышает уровень аналогичного периода прошлого года.

Как подчеркнули участники встречи, экономисты играют ключевую роль в анализе, планировании и прогнозировании деятельности аграрного сектора, что имеет огромное значение для сельского хозяйства и всей экономики региона.

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