Об экономике и инвестициях: Дмитрий Богданов провел встречу со студентами СГЭУ

11 ноября в России отмечается День экономиста. В этот день врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов в этот день пообщался со студентами профильного вуза — Самарского государственного экономического университета. Глава минэка сам является выпускником СГЭУ — здесь он получал второе высшее образование.

Вуз ежегодно выпускает 1500 специалистов востребованных направлений, среди которых экономика, финансы и кредит, экономическая безопасность, государственное и муниципальное управление и др.

Дмитрий Богданов пообщался со студентами 3 курса: рассказал о своем профессиональном пути, о ключевых показателях, результатах и проектах региона. В лекции приняли участие 180 ребят.

Обсуждали инвестиции и открытие новых производств, поддержку малого и среднего предпринимательства, инновации и развитие новых отраслей. Дмитрий Богданов рассказал об инфраструктуре поддержки бизнеса: сеть центров "Мой бизнес", Агентство по привлечению инвестиций и другие организации, которые работают в соответствии с нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство".

"С большим удовольствием ответил на вопросы студентов. Отрадно было видеть на лекции ребят, которые активно интересуются экономическими процессами, погружаются в терминологию и используют возможность получить ответы на свои вопросы", — акцентировал он. — Поздравил будущих экономистов с нашим общим профессиональным праздником и пригласил их пройти практику в нашем министерстве — надеюсь, что некоторые из них станут частью нашей большой команды".

Исполняющая обязанности ректора Елена Кандрашина отметила, что сегодняшняя встреча с руководителем базового для университета министерства — это уникальная возможность для студентов получить информацию, что называется, "из первых рук", узнать о текущих тенденциях и вызовах в экономической сфере.

"Мы гордимся тем, что очень многие успешные бизнесмены, госслужащие, работающие на благо экономики не только Самарской области, но и всей страны, являются нашими выпускниками. Такие встречи — хорошая возможность для студентов, которые таким образом получают новые знания, и для самого вуза — взаимодействие с профильным министерством позволяет адаптировать учебные программы к реальным потребностям рынка. Ведь мы не только передаем знания, но и формируем навыки, необходимые для успешной карьеры в быстро меняющемся мире", — отметила она.