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"Осенний максимум" в билайне: собери свой комплект и получи новенький смартфон с выгодой до 50%

САМАРА. 12 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Билайн запускает акцию "Осенний максимум". Популярные модели брендов realme, Infinix, Samsung, Apple, Huawei, HONOR, TECNO стали доступны для покупки в интернет-магазине и офисах продаж оператора в комплекте с аксессуарами и бонусными рублями, которые можно потратить на услуги связи. Это отличная возможность обзавестись современным смартфоном или сделать приятный подарок близким и получить выгоду до 30 000 рублей от розничной цены в зависимости от модели.

Особое внимание заслуживает realme 12 256 ГБ. Производитель продолжает радовать пользователей роскошным дизайном серии, вдохновлённой премиальными часами, и не менее изысканными цветами — "Голубой рассвет" и "Зелёный малахит". В смартфоне установлен AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц. Экран имеет высокую пиковую яркость, широкий цветовой охват и высокое разрешение Full HD+. В камере предусмотрены две системы стабилизации изображения — оптическая и цифровая. Можно рассчитывать на чёткие кадры не только днем, но и ночью.

Realme 12 обладает большим объемом памяти для своего ценового сегмента — у него 256 гигабайтов. Для современного пользователя этого вполне достаточно, чтобы хранить большое количество фото и видео в смартфоне в высоком разрешении. А заряжается новенький смартфон полностью не более чем за час, после чего его можно использовать длительное время.

Как принять участие в акции, рассмотрим на примере с realme 12 256 ГБ:

1. Заходим на страницу акции "Осенний максимум". Выбираем одно из цветовых решений realme 12 256 ГБ.

2. В интернет-магазине билайна выгодный комплект к смартфону добавляется автоматически. За стоимость телефона вы получаете зарядное устройство и 10 000 бонусных рублей на связь.

3. Добавляем выгодный комплект в корзину и переходим к оформлению. Выберите вариант оплаты и укажите самовывоз как способ получения заказа.

Если решили совершить покупку в офисе-обслуживания, то в качестве дополнительного товара доступен широкий список из различных позиций. Это не только зарядки, но и защитные стекла, колонки, беспроводные наушники и другое. Подробнее в правилах акции. Для удобства клиентов билайна предусмотрена возможность кредита или рассрочки.

Предложение действует до 27 ноября 2024 года.

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