"Электрощит Самара" открыл инженерно-технический класс в самарской школе № 118

12 ноября в самарской школе № 118 состоялось открытие инженерно-технического класса компании "Электрощит Самара".

В торжественном мероприятии приняли участие и. о. главы Самары Иван Носков, руководитель департамента образования Самары Ирина Коковина, глава Красноглинского внутригородского района Вячеслав Коновалов, генеральный директор "Электрощит Самара" Дмитрий Куприянов, декан электротехнического факультета СамГТУ Юрий Макаричев и директор школы Дмитрий Тершуков.

Трехстороннее соглашение между компанией "Электрощит Самара", Самарским государственным техническим университетом и школой № 118 о создании на ее базе профильного инженерно-технического класса было подписано в мае текущего года.

Создание инженерно-технического класса позволит "Электрощит Самара" совместно с СамГТУ участвовать в организации углубленной довузовской подготовки учащихся, проводить профориентационные мероприятия, в том числе — с посещением производственных объектов компании.

"Наше предприятие — один из крупнейших работодателей Самары. Компания активно развивается, поэтому мы заинтересованы в привлечении квалифицированных кадров. Открытие специализированного инженерно-технического класса в самарской школе № 118 — важное условие для формирования будущих профессиональных компетенций школьников. Одной из задач, стоящих перед нами, является повышение престижа рабочих и инженерных профессий. Проект помогает школьникам определиться с направлением будущей технической специальности, получить дополнительные знания и подготовиться к дальнейшему обучению и трудоустройству. По итогу мы получим сотрудников, которые осознанно выбрали будущую профессию", — отметил во время церемонии открытия генеральный директор "Электрощит Самара" Дмитрий Куприянов.

Открытие инженерно-технического класса, инициированное Электрощит Самара, стало важным событием для школьников и их родителей. Это окажет значительную помощь учащимся в подготовке к ЕГЭ. Ученики 10 классов смогут углубленно изучать математику, физику и инженерную графику.

Компания "Электрощит Самара" взяла на себя ответственность за укомплектование инженерно-технического класса учебными лабораторными комплексами, интерактивным оборудованием и мебелью.

В рамках торжественного мероприятия состоялся первый визит и. о. главы г. о. Самара Ивана Носкова в Электрощит Самара.

Руководитель города ознакомился с производством распределительных устройств, посетив один из основных цехов предприятия, а также ознакомился с историей предприятия в корпоративном музее им. Ю. В. Егорова и образцами готовой продукции в демонстрационном зале.