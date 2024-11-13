Два ветерана СВО получат автомобили с ручным управлением в Самарской области

В ноябре в регионе два ветерана СВО с тяжелой инвалидностью получат от фонда "Защитники Отечества" автомобили с ручным управлением.
Семь ветеранов проходят специальное обучение вождению в региональном ДОСААФ. Работа в этом направлении только начинается, на следующий год планы по выдаче машин у фонда значительно масштабнее.
Первый автомобиль в регионе получил на прошлой неделе ветеран СВО Николай Лапатаев. Адаптированную Lada Granta ему вручила статс-секретарь — заместитель министра обороны России, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.
После возвращения домой со спецоперации Николай при поддержке фонда прошел три курса реабилитации, также под его особенные потребности была оборудована квартира.
Региональный филиал фонда "Защитники Отечества" находится в тесном взаимодействии с правительством Самарской области. Это позволяет решать вопросы напрямую и в кратчайшие сроки.
В продолжение федеральной кадровой программы "Время героев", разработанной по решению президента, в регионе запустили программу "Школа героев". И фонд "Защитники Отечества" активно помогает в этой работе, информируя ветеранов СВО о возможностях программы и предлагая кандидатов на обучение с последующим трудоустройством.
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В Саратове всех желающих приглашают на курсы НВП от Рокот. Это действительно актуально. Посмотрел на канале в Телеграмм. Увидел много того, что раньше не знал или имел поверхностные знания. Стало интересно. Время и желание узнать что то новое и полезное есть. Перед курсами предлагают записаться в закрытом чате. Добро. Пишу свои данные. Ответ: в записи отказано, причина ограничение по возрасту.Мне 59 лет и мне отказали в курсах. Граждане, тогда кого и зачем вы готовите?
Молодец. Делом занимается.
А вот вопрос, эти пацаны - срочники?
Министерство Обороны вначале удосужтесь проезвести проверку и устранить давно пора все недостатки по подачи чистои воды питьевои,надоело травится ТЕХНИЧЕСКОИ ВОДОИ,так как необходимо построить новые насосные,а Жителям говорят что нет ДЕНЕГ у МИН ОБ и Администрации ВОЛЖСКОГО РАИОНА,Прокуратура не реагирует на жалобы Жителеи,Роспотребнадзор отказывается произвести проверку,так это ведомство МИН ОБ,Отопительный сезон не известно воооообще как ов будет,порывы по всему периметру городка,крыши кровли домов так и не отремонтировали вообще не в одном доме,и в домах аварииных в том числе.Напрашивается вопрос кому лапшу на уши вешают???????
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