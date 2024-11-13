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Два ветерана СВО получат автомобили с ручным управлением в Самарской области

САМАРА. 12 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ноябре в регионе два ветерана СВО с тяжелой инвалидностью получат от фонда "Защитники Отечества" автомобили с ручным управлением.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Семь ветеранов проходят специальное обучение вождению в региональном ДОСААФ. Работа в этом направлении только начинается, на следующий год планы по выдаче машин у фонда значительно масштабнее.

Первый автомобиль в регионе получил на прошлой неделе ветеран СВО Николай Лапатаев. Адаптированную Lada Granta ему вручила статс-секретарь — заместитель министра обороны России, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.

После возвращения домой со спецоперации Николай при поддержке фонда прошел три курса реабилитации, также под его особенные потребности была оборудована квартира.

Региональный филиал фонда "Защитники Отечества" находится в тесном взаимодействии с правительством Самарской области. Это позволяет решать вопросы напрямую и в кратчайшие сроки.

В продолжение федеральной кадровой программы "Время героев", разработанной по решению президента, в регионе запустили программу "Школа героев". И фонд "Защитники Отечества" активно помогает в этой работе, информируя ветеранов СВО о возможностях программы и предлагая кандидатов на обучение с последующим трудоустройством.

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