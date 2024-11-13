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Хоккей Спорт

Хоккейная "Лада" завершила выездную серию поражением от "Салавата Юлаева"

УФА. 13 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 12 ноября, в Уфе прошел матч между ХК "Лада" и местным клубом "Салават Юлаева". По итогам игры счет составил 3:1 в пользу хозяев льда.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

Тренерский штаб волжан совершил пару замен в составе после поражения в поединке против ЦСКА — вместо Егора Морозова и Энтони Греко на площадку вышли Евгений Калабушкин и Рафаэль Бикмуллин. В рамке вновь обосновался Владислав Подъяпольский.

В первом игровом отрезке ни одной из команд не удалось повести в счете — хоккеисты обеих команд хорошо действовали в обороне, хотя тольяттинцы имели двукратное преимущество над соперником по броскам в створ. В итоге с мертвой точки в плане результативности сдвинуться получилось только в следующей трети, когда на 29-й минуте Ярослав Цулыгин вывел уфимцев вперед — 1:0. Правда, "автозаводцы" очень быстро отыгрались благодаря точному выстрелу Дениса Баранцева с ползоны и в этой голевой атаке свое первое очко в КХЛ набрал 19-летний форвард Данил Бородин. 1:1.

В третьем периоде многое поначалу складывалось в пользу "Лады", но хозяева выждали момент и на 52-й минуте Александр Шаров выдал разрезающую передачу на Дениса Яна и нападающий уфимцев в ближнем бою беспрепятственно разобрался с Владиславом Подъяпольским. 2:1. Далее у тольяттинцев, словно оказавшихся в нокдауне, резко сократилось количество атак, а в концовке матча Олег Браташ прибегнул к крайней мере — вместо вратаря на льду появился шестой полевой, однако это все привело к еще одной пропущенной шайбе. Данил Алалыкин поразил пустые ворота и установил финальный результат — 3:1 в пользу "Салавата Юлаева".

Теперь "Лада" возвращается домой и уже 16 ноября в стенах родной арены сразится с магнитогорским "Металлургом".

 Главный тренер ХК "Лада" Олег Браташ прокомментировал итоги встречи в Уфе, назвав ситуацию обидной.

"Обидно, конечно. С нашей стороны была хорошая, качественная работа. Остаться без очков обидно, но это хоккей, это игра. Здесь такие равные игры, которые идут от ножа, в них один какой-то момент, одна ошибка, одна недоработка, даже мелкая, может решить исход матча, что и произошло. К сожалению, не в нашу пользу", - заключил он.

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