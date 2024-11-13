На продажу выставлен долг Газлизинга перед Газбанком на 1,3 млрд рублей

Агентство по страхованию вкладов выставило на продажу права требования обанкротившегося Газбанка к должникам на общую сумму более 1,9 млрд рублей. Самый крупный лот - долг АО "Газлизинга" в 1,33 млрд рублей.

Согласно материалам арбитражного дела о банкротстве Газлизинга, долг в 870 млн руб. был включен в реестр требований кредиторов Газбанка в 2021 году. В основе долга - кредиты на 405 млн руб., которые банк выдал компании в 2013-2014 годах. Остальная сумма - долги по процентам и пени.

Информация о собственниках АО "Газлизинг" в ИАС Seldon Basis отсутствует, однако в базе имеются сведения о том, что до 2015 г. общество входило в состав учредителей ООО "УКХ "Волгопромгаз", подконтрольного бизнесмену Владимиру Аветисяну. Ему же был аффилирован Газбанк, из состава акционеров которого Аветисян вышел в 2017 году.

В 2018 г. Газбанк лишился лицензии из-за большого количества проблемных активов и нарушений нормативов Центробанка в области противодействия отмыванию доходов. В сентябре 2018 г. банк был признан банкротом. Общий размер задолженности перед кредиторами составлял 20,17 млрд рублей.

В мае 2019 г. Газбанк инициировал процедуру банкротства Газлизинга.

178,3 млн руб. из общей суммы долга перед Газбанком были обеспечены залогом недвижимости - здания на ул. Галактионовской, 150. Оно было продано с торгов в рамках банкротства лизинговой компании. Актив выставлялся за 200 млн руб., но был куплен лишь за 77 млн рублей. Его в 2022 г. приобрел Владимир Чубенко, владелец ряда одноименных компаний "КонсалтикаПлюс", занимающихся разработкой и обслуживанием систем "КонсультантПлюс".