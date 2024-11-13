Областной минтранс определил перевозчика на новом прямом маршруте Самара — Ташла

В ближайшее время по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева будет запущено регулярное автобусное сообщение между городом Самарой и селом Ташла. Итоги открытого конкурса на право получения свидетельства на маршрут № 601 "г.Самара (Барбошина поляна) — с. Ташла" поведены министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области 11 ноября.

Согласно расписанию регулярные пассажирские перевозки в Ташлу будут осуществляться по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям с отправлением из Самары в 7:00, из Ташлы — в 15:00.

Путь следования маршрута будет пролегать через населенные пункты Большая Царевщина, Жилгородок (поселок Волжский), Береза, Молгачи, Сергиевка, Новый Буян, Дубовая Роща, Михайловка, Новая Бинарадка и Мусорка с остановками в них. Расчетное время в пути от Самары до конечного пункта составит порядка двух часов.

В соответствии с федеральным законом № 220 "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации" перевозчик, которому выдано свидетельство, обязан приступить к осуществлению перевозок не позднее, чем через девяносто дней со дня утверждения результатов открытого конкурса.

Село Ташла расположено в Ставропольском районе Самарской области, в котором проживет более 800 человек. Населенный пункт является одним из "святых" мест в России пользуется популярностью у паломников и туристов со всей страны, так как на его территории расположены целебные родники, в том числе святой источник чудотворной иконы Божией Матери "Избавительница от бед" и сама икона.

Поручение Вячеслава Федорищева прозвучало в ходе оперативного совещания правительства Самарской области после жалобы жительницы села Ташла на отсутствие прямого сообщения между Самарой и популярным местом паломничества. В результате областной Минтранс включил данное направление в реестр межмуниципальных маршрутов Самарской области для проведения открытого конкурса и выдачи свидетельства.