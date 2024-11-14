Экс-заведующую самарского детсада заподозрили в хищении бюджетных денег

В Самаре возбудили уголовное дело в отношении бывшей заведующей детского сада. Женщину подозревают в присвоении денег. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, с февраля 2023 г. по февраль 2024 г. женщина перечислила бюджетные средства, предназначенные для выплаты зарплат, себе и родственникам. Ущерб составил более 1 млн рублей.
Афера вскрылась после проверки городского департамента образования.
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Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек