Экс-заведующую самарского детсада заподозрили в хищении бюджетных денег

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В Самаре возбудили уголовное дело в отношении бывшей заведующей детского сада. Женщину подозревают в присвоении денег. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.