16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В дни распродаж россияне раскупали умные часы, наушники и смартфоны Т2 запускает новогодний тариф "Хватит!" с безлимитным интернетом в выходные и заморозкой цены навечно Холдинг Т1 — победитель в номинации "Лучшие ИТ-инновации в недвижимости" от GOOD INNOVATIONS 2024 IBC Global вложит 3,5 млрд руб. в строительство складского комплекса в Самаре Сайт своими руками: российская платформа "Акола" — удобный цифровой конструктор для создания порталов и приложений

Транспорт и связь Экономика и бизнес

В дни распродаж россияне раскупали умные часы, наушники и смартфоны

САМАРА. 14 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 38
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В дни проведения распродажи "11.11" россияне приобрели в два раза больше гаджетов, чем в среднем за неделю в течение текущего года, а их траты также показали двукратный рост. О динамике сообщили аналитики МегаФона с опорой на данные о продажах в интернет-магазине оператора.

Фото: предоставлено ПАО "МегаФон"

При этом по сравнению с аналогичной распродажей прошлого года в этом году было реализовано в полтора раза больше устройств и аксессуаров. Как показал анализ, пользователи особенно активно интересовались смартфонами, наушниками и умными часами.

Так, среди смартфонов лидерами распродажи стали Tecno (модели Spark 20 Pro, Pova 6 и Camon 30), Xiaomi (модели Redmi Note 13, Redmi Note 13 Pro и Redmi 13 °C) и Samsung (модели Galaxy A55, Galaxy S24 Ultra и Galaxy A35). В наушниках топовыми оказались Realme Buds T300, а самыми ходовыми брендами умных часов — Infinix, Apple и Samsung. У Infinix в "часовом" сегменте лидируют Infinix Watch 1, у Apple — Apple Watch Series 10, а у Samsung — Galaxy Watch 7 LTE.

Рост спроса на умные часы и наушники — тенденция всего 2024 года. Об этом свидетельствуют и данные рынка, и результаты реализации во всех каналах продаж МегаФона. К примеру, продажи умных часов в количественном выражении увеличились почти на 40%, если сравнивать три квартала текущего и 2023 годов.

Распродажу 11.11 в мире также называют "Днём холостяков", который изначально придумали студенты из города Нанкин в Китае в начале 90-х. Со временем к празднику стали приурочивать масштабные скидки, которые подхватили в других странах, в том числе в России. Дату также называют "Всемирным днём шопинга", а распродажи продолжаются в течение нескольких дней до и после 11 ноября. На сегодняшний день этот праздник конкурирует с "Чёрной пятницей", с которой начинается сезон рождественских распродаж.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Что в Самарском регионе гостей восхищает больше всего?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Ильдар Нуреев 13 сентября 2024 15:59 Для Самары заказали 71 трамвай на 8,5 млрд рублей

То есть Федорищев смог, а Азарову не дали.

Вячеслав Гусев 07 сентября 2024 04:33 Платную трассу "Обход Тольятти" предложили продлить до Сызрани и Ульяновска

90 % за счет хотелок, 5% за счет Станотина, 4,5 Сызранцы остальное концессионеры.

Любовь Белкина 01 августа 2024 08:38 Фирменный поезд "Жигули" ускорят еще на 20 минут

Отличная новость, хороший поезд А мы на маршруте НН- Мск ездим на Ласточке. Билеты берем через https://lasttrain.ru. По цене/качеству Ласточка полностью устраивает.

Валерий Валерьев 23 июля 2024 18:09 Названа причина срыва ремонта трамвайных путей на Ново-Садовой

Не надо называть причины. Назовите фамилии виновных.

Анатолий Илларионов 05 июля 2024 06:37 В Самаре отказались менять норматив по числу парковок при строительстве жилья

Всем наплевать на город - только деньги. Одни жлобы строят трущебы за бешеные деньги, другие залезают в пожизненные долги за право жить человейнмке без удобств. Потом власть удивляется, а что это народ не рожает и сваливает из области.

Фото на сайте

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1