В дни распродаж россияне раскупали умные часы, наушники и смартфоны

В дни проведения распродажи "11.11" россияне приобрели в два раза больше гаджетов, чем в среднем за неделю в течение текущего года, а их траты также показали двукратный рост. О динамике сообщили аналитики МегаФона с опорой на данные о продажах в интернет-магазине оператора.

При этом по сравнению с аналогичной распродажей прошлого года в этом году было реализовано в полтора раза больше устройств и аксессуаров. Как показал анализ, пользователи особенно активно интересовались смартфонами, наушниками и умными часами.

Так, среди смартфонов лидерами распродажи стали Tecno (модели Spark 20 Pro, Pova 6 и Camon 30), Xiaomi (модели Redmi Note 13, Redmi Note 13 Pro и Redmi 13 °C) и Samsung (модели Galaxy A55, Galaxy S24 Ultra и Galaxy A35). В наушниках топовыми оказались Realme Buds T300, а самыми ходовыми брендами умных часов — Infinix, Apple и Samsung. У Infinix в "часовом" сегменте лидируют Infinix Watch 1, у Apple — Apple Watch Series 10, а у Samsung — Galaxy Watch 7 LTE.

Рост спроса на умные часы и наушники — тенденция всего 2024 года. Об этом свидетельствуют и данные рынка, и результаты реализации во всех каналах продаж МегаФона. К примеру, продажи умных часов в количественном выражении увеличились почти на 40%, если сравнивать три квартала текущего и 2023 годов.

Распродажу 11.11 в мире также называют "Днём холостяков", который изначально придумали студенты из города Нанкин в Китае в начале 90-х. Со временем к празднику стали приурочивать масштабные скидки, которые подхватили в других странах, в том числе в России. Дату также называют "Всемирным днём шопинга", а распродажи продолжаются в течение нескольких дней до и после 11 ноября. На сегодняшний день этот праздник конкурирует с "Чёрной пятницей", с которой начинается сезон рождественских распродаж.