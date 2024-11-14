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Транспорт Транспорт и связь

Более 11 млрд рублей планируют направить на финансирование транспортной отрасли Самарской области

САМАРА. 14 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В проекте областного бюджета на 2025 год особое внимание уделено сфере развития общественного транспорта. Общий объем финансирования транспортной отрасли составит более 11 млрд рублей.

Модернизация общественного транспорта — одна из целей программы социально-экономического развития региона на 2024–2029 годы. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев назвал обновление парка подвижного состава стратегической задачей.

"Мы выпустим на линию 1100 новых автобусов в течение ближайших 5 лет, 120 троллейбусов, 225 новых трамваев. Обеспечим обновление флота", — отметил губернатор.

В бюджете региона на 2025 год запланировано 1,9 млрд рублей на закупку 71 односекционного трамвайного вагона, а также 6 речных судов типа МПКС с поставкой в 2026-2027 годах. Новые речные суда позволят обеспечить перевозку пассажиров по маршрутам Самара — Рождествено и Самара — Ширяево.

Вложения в общественный транспорт региона и его инфраструктуру оценили эксперты.

"Радует, что существенно обновится подвижной состав. Но важно, что планируется также обновить инфраструктуру — пути и тяговые подстанции, изношенность которых приводит, к сожалению, к авариям. В Самаре есть участки трамвайных путей, где безопасная скорость движения составляет всего 5 км/ч. Поэтому решение направить средства бюджета на модернизацию трамвайной инфраструктуры в полной мере оправдано", — комментирует Петр Барсуков, генеральный директор ассоциации "Самарское региональное объединение перевозчиков "Волгаавтотранс", член общественной комиссии по транспорту Самарской губернской думы, председатель общественного совета при министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

Что касается автобусных перевозок, на организацию транспортной работы и заключение контрактов на перевозку пассажиров с использованием новых транспортных средств и соблюдением расписания планируется направить 3,5 млрд рублей (в 2024 году 77 млн рублей).

В следующем году работа по новым контрактам будет обеспечена на 76 маршрутах:

  • 15 в Самаре;
  • 54 в Тольятти;
  • 7 межмуниципальных маршрутов.

Переход на новую модель позволит обновить порядка 250 автобусов и троллейбусов за счет перевозчика и обеспечить перевозку более 3,6 млн пассажиров в месяц или 40 млн пассажиров год.

"Отмечу, что серьезные средства заложены на нетто-контракты, когда перевозчикам компенсируют выпадающие доходы. В этом году в Самаре многие маршруты уже были переведены на нетто-контракты и практика показала, что именно на эти маршруты жалоб от населения нет, транспорт ходит регулярно. То же самое касается межмуниципальных маршрутов. Их перевод на нетто-контракты позволит сохранить многие социально-значимые маршруты", — отмечает Петр Барсуков.

Также эксперт подчеркнул, что бюджет предусматривает сохранение всех действующих транспортных льгот для населения, а также обеспечение новой меры поддержки — бесплатного проезда для участников СВО и членов их семей.

В проекте бюджета предусмотрены средства и на реализацию капиталоемких инфраструктурных дорожных объектов. В частности, планируется начать строительство 5 этапа Северного шоссе, а именно путепровода через железную дорогу, и строительство дублера Московского шоссе от улицы Ташкентской до Северного переулка. Также средства направлены на завершение строительства 1 этапа автомагистрали "Центральная" от Ракитовского шоссе до Обводной города Самары.

Беспрецедентная на начало года сумма будет направлена в качестве субсидий муниципальным образованиям на ремонт дорог местного значения — 7 млрд рублей.

Средства будут направлены всем муниципальным образованиям Самарской области. Учет средств в бюджете региона с опережением позволит муниципалитетам провести качественную работу по подготовке необходимого перечня объектов, собрать мнение общественности, а также подготовить всю необходимую документацию, чтобы начать ремонт с началом дорожного сезона.

Один из важнейших объектов — ремонт дороги до лагеря Березки, СНТ "Огонек" и поселка Семеновка, где располагаются детские и оздоровительные лагеря. Кроме того, по поручению губернатора и многочисленным просьбам граждан будут направлены средства на капитальный ремонт автостанции в Новокуйбышевске.

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