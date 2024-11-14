Пятый Всероссийский форум "Научно-техническое развитие и задачи глобального лидерства" прошел в МАИ

8 — 9 ноября на территории Московского авиационного института (МАИ) прошел пятый Всероссийский форум "Научно-техническое развитие и задачи глобального лидерства".

Обращаясь к участникам форума, председатель Союза машиностроителей России, глава Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов назвал ключевой целью на ближайшие пять — десять лет — обеспечить России технологический суверенитет, создавая собственную отечественную продукцию.

"Мы не просто стремимся преодолеть разрывы после ухода зарубежных компаний. Мы работаем на опережение, разрабатывая изделия, которые никто, кроме нас, в мире еще не делает", — подчеркнул глава Союза.

Президент Лиги содействия оборонным предприятиям, председатель Комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев отметил, что за пять лет проведения форум зарекомендовал себя авторитетной площадкой, на которой каждому участнику предоставляется возможность встретиться и пообщаться с интересными людьми, имеющими фантастическую профессиональную траекторию.

"Сегодняшние доклады и проекты позволят нам выявить победителей, с которыми мы дальше будем встречаться на различных площадках Союза машиностроителей России и Госдумы. Наша главная задача как организаторов форума, чтобы лучшие проекты были реализованы на практике. Чтобы это была не просто голая теория, а начало той большой карьеры, которая позволит вам сформировать уникальный трек и стать успешными в работе, в бизнесе, в науке и в личной жизни. Уверен, что вы в правильном месте, на правильной дороге. Желаю успехов на этом непростом, но очень интересном пути!", — заявил Владимир Гутенев.

Член Бюро Союза машиностроителей России, ректор Московского авиационного института Михаил Погосян назвал форум площадкой для поиска идей, способствующих решению задач для роста конкурентоспособности нашей страны в космической, авиационной отраслях, развитии беспилотных систем, сельского хозяйства, медицины.

"Нам важно, чтобы форум дал толчок для развития проектов, которыми вы занимаетесь, импульс для поиска новых возможностей, чего и требует от нас современная технологическая трансформация", — считает ректор МАИ.

7 — 8 ноября в рамках форума прошел финальный этап XIV Национальной научно-технической конференции (ННТК). Она проводится Союзом машиностроителей России с 2011 года в форме открытого конкурса отечественных инновационных разработок молодых ученых и специалистов по 14 отраслевым направлениям машиностроения. В текущем году по итогам первого и второго этапа ННТК из 168 проектов в финал было допущено 56 работ.

7 ноября финалисты представили свои проекты экспертной комиссии, которая определила призеров и победителей Конференции. 8 ноября президент Лиги содействия оборонным предприятиям, председатель Комитета Государственной Думы по промышленности и торговле, Владимир Гутенев и член Бюро СоюзМаш России, ректор Московского авиационного института Михаил Погосян наградили финалистов ННТК.

"Финал Национальной научно-технической конференции стал кульминацией форума. В этом году на участие в ней подано 168 проектов, из которых 56 лучших были презентованы экспертам на площадке МАИ", — отметил Гутенев.

Банк НОВИКОМ, Председатель Правления которого является куратором Воронежского регионального отделения СоюзМаш, активно поддерживает стратегические инициативы Союза машиностроителей России. Это сотрудничество помогает продвигать проекты, которые способствуют развитию ключевых высокотехнологичных отраслей экономики страны.