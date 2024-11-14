В лонг-лист Премии имени Бориса Кожина вошли десять работ

Жюри конкурса на соискание Премии имени Б.А.Кожина подвело итоги первого этапа конкурса и определило лонг-лист.

В числе претендентов на премию:

• Марина Грязнова ("Золотые руки Малики"),

• Дарья Долинина ("История Марии Артемьевой"),

• Вадим Карасев ("Поэт документального кино"),

• Дина Ковалева ("Пространство Власова"),

• Светлана Маковеева ("В ситуациях, когда тонешь, молчать бессмысленно"),

• Сергей Мельник ("Месторождение Александра Губанова"),

• Татьяна Петунина ("Тайны скульптур на набережной и летопись утраченного города"),

• Алексей Сергушкин ("Театр Натальи Носовой")

• Александр Сидоров ("Джон Шемякин: нам нужно ответить на вопрос, кого воспитывает школа"),

• Анна Шепелева ("Соприкосновение, или Есть ли жизнь за забором пансионата?").

Шорт-лист Премии будет опубликован не позднее 29 ноября. Призовой фонд в этом сезоне составляет 150 тыс. рублей.

Премия учреждена книготорговой компанией "Метида" в память об известном кинодокументалисте Борисе Александровиче Кожине. Она призвана поддержать журналистов и писателей, которые рассказывают о людях, внесших и/или продолжающих вносить вклад в развитие и процветание Самарской области по различным направлениям.

В жюри премии входят супруга Бориса Кожина - Галина Александровна, председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России Ирина Цветкова, председатель Самарской областной организации молодых литераторов Денис Домарев, исполнительный директор портала "Волга Ньюс" Сергей Силантьев и директор книготорговой компании "Метида" Наира Мнацаканян.