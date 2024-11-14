"Росгосстрах" получил премию "Начеку" за противодействие страховому мошенничеству

Компания "Росгосстрах" получила премию "Начеку" за высокие показатели выявления и пресечения страхового мошенничества. Премия вручена 14 ноября Вячеславу Борисову, директору Департамента по обеспечению безопасности "Росгосстраха" на профильной конференции "Барьер-2024. Противодействие страховому мошенничеству — успехи и достижения, проблемы и вызовы".

Служба безопасности "Росгосстраха" выстроила системную работу по борьбе с мошенниками по нескольким направлениям. Во-первых, это противодействие мошенникам, совершающим умышленные ДТП и получающим выплаты по ОСАГО.

Еще одна важная задача, над которой сейчас работает "Росгосстрах", — это предотвращение случаев мошенничества по договорам каско с завышенной страховой стоимостью транспортного средства.

Предварительные итоги работы подразделения безопасности "Росгосстраха" в уходящем году показывают эффективность предпринимаемых мер. За 10 месяцев в правоохранительные органы направлено 445 заявлений о преступлениях против компании, за 10 месяцев 2023 года было подано 537 заявлений. Количество возбуждаемых уголовных дел и вынесенных страховым мошенникам приговоров остается стабильным. На основе обращений представителей "Росгосстраха" за 10 месяцев 2024 года было возбуждено и расследуется 367 уголовных дел. В аналогичном периоде прошлого года — 270. До обвинительных приговоров суда доведено 25 дел, за 10 месяцев 2023 года — 27.

"Эта премия является, с одной стороны, признанием профессиональным сообществом эффективности работы "Росгосстраха" в борьбе с мошенниками, с другой — подтверждением правильности выбранного нами курса. Мы стремимся предотвратить факт мошенничества еще на этапе оформления полиса, чтобы в нем была адекватная оценка стоимости автомобиля, а не завышенная. Постоянно взаимодействуем с правоохранительными органами и коллегами из других страховых компаний, чтобы свести к минимуму случаи противозаконной деятельности в нашей отрасли", — отметил директор Департамента по обеспечению безопасности "Росгосстраха" Вячеслав Борисов.