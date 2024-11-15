"Ингосстрах" предлагает специальные условия на полисы в честь своего дня рождения

16 ноября "Ингосстрах" отметит свой 77-й день рождения. История старейшей страховой компании на российском рынке началась в 1947 году и является неотъемлемой частью общей истории развития страхования в России. В честь праздника компания подготовила специальное предложение на покупку страховых полисов.

По промокоду DR15 можно получить выгоду в 15% на полисы путешествующих, страхования квартиры, а также на страховку от несчастного случая. Промокод действителен с 14 по 17 ноября 2024 года.

Все полисы можно оформить самостоятельно на сайте компании или в мобильном приложении IngoMobile: нужно ввести промокод в соответствующее поле при оформлении полисов.

"Наши клиенты доверяют нам свое благополучие и уверенность, поэтому мы на протяжении многих лет предоставляем высококачественные услуги. Мы благодарны за оказанное доверие и приглашаем присоединиться к празднованию дня рождения компании, воспользовавшись нашим уникальным предложением", — прокомментировал Владимир Храбрых, заместитель генерального директора по розничному бизнесу "Ингосстраха".

Сегодня "Ингосстрах" по праву занимает одно из лидирующих положений на страховом рынке России и с достоинством встречает свое 77-летие. Компания активно внедряет цифровизацию и искусственный интеллект, расширяет страховые услуги и следует принципу клиентоцентричности, что способствует достижению успеха и непрерывному развитию.