НОВИКОМ поддержит медиахакатон и хардатон в МГТУ им. Н.Э. Баумана

Дочерний банк Ростеха поддерживает крупнейшие мероприятия для студентов МГТУ им. Н. Э. Баумана. При содействии НОВИКОМа в одном из ведущих технических вузов страны стартовал медиахакатон, а также пройдут хардатон, конкурс "Студент года" и праздничный концерт "Зачетный Новый год".

В рамках медиахакатона "Путь инженера" участники соревнуются в производстве контента, посвященного научной деятельности вуза. Студенческие команды проведут фото- и видеосъемку в научно-образовательных центрах, попрактикуются в дизайне и работе в соцсетях. Участники хардатона "Инженерный вызов" разработают и соберут прототипы роботов, предназначенных для поиска скрытых дефектов в строительных сооружениях. Изобретения студентов пройдут испытания на реальном полигоне в Подмосковье.

"НОВИКОМ — опорный банк госкорпорации Ростех. Мы работаем с крупными высокотехнологичными компаниями. Но также всегда рады поддерживать перспективные начинания, которые еще находятся на этапе идеи, концепта или прототипа. Мы глубоко убеждены, что поддержка молодых, талантливых и целеустремленных специалистов, — это не просто инвестиция в будущее, а вклад в фундаментальные изменения, которые ждут нашу страну и весь мир", — отметил вице-президент банка НОВИКОМ Саид Аминов, выступая на открытии медиахакатона.

Кроме того, в 2024 году в МГТУ им. Н. Э. Баумана при поддержке НОВИКОМа пройдут конкурс "Студент года" и праздничный концерт "Зачетный Новый год".

Между НОВИКОМом и МГТУ им. Н. Э. Баумана заключен ряд соглашений о сотрудничестве, направленных на развитие системы подготовки технических специалистов и поддержку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ университета. В ноябре 2024 года представитель НОВИКОМа стал амбассадором МГТУ им. Н. Э. Баумана в Республике Куба.