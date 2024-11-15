В Самарской области муниципалитетам назначат кураторов, прошедших СВО

Муниципалитеты Самарской области получат кураторов из числа бывших военнослужащих, прошедших специальную военную операцию. Такую инициативу озвучил губернатор Вячеслав Федорищев в пятницу, 15 ноября, на заседании губернской думы.

"Вот возвращаются ребята, и нам очень важно, чтобы их опыт и знания, чтобы их воля, их сила, их дух, заменяли отсутствие воли, силы и духа, и компетентности в правительстве, в Самарской губернской думе, на предприятии, в оборонке, в секторе пищевой промышленности - в зависимости от того, чем человек занимался. Чтобы люди сильные приходили. Президент об этом очень часто говорит, и, как мне кажется, мы еще недостаточно для себя раскрыли тот дух, это указание президента, которое он всем дает. Это же люди, любящие свою страну, настолько, что они приняли решение защитить ее с оружием в руках", - пояснил глава региона.