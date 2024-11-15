В Самарской области муниципалитетам назначат кураторов, прошедших СВО

Муниципалитеты Самарской области получат кураторов из числа бывших военнослужащих, прошедших специальную военную операцию. Такую инициативу озвучил губернатор Вячеслав Федорищев в пятницу, 15 ноября, на заседании губернской думы.
"Вот возвращаются ребята, и нам очень важно, чтобы их опыт и знания, чтобы их воля, их сила, их дух, заменяли отсутствие воли, силы и духа, и компетентности в правительстве, в Самарской губернской думе, на предприятии, в оборонке, в секторе пищевой промышленности - в зависимости от того, чем человек занимался. Чтобы люди сильные приходили. Президент об этом очень часто говорит, и, как мне кажется, мы еще недостаточно для себя раскрыли тот дух, это указание президента, которое он всем дает. Это же люди, любящие свою страну, настолько, что они приняли решение защитить ее с оружием в руках", - пояснил глава региона.
Последние комментарии
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.
Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...