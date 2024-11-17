Хоккеисты "Лады" проиграли "Металлургу" — 1:2

В субботу, 16 ноября, хоккеисты "Лады" в Тольятти встретились с действующим чемпионом "Металлургом".
С самого начала команды начали активную игру, на седьмой минуте произошло драка. В итоге "Металлург" лучше реализовывал создаваемые моменты, и незадолго до перерыва гости забили первый гол.
Во втором периоде тольяттинцы сравняли счет. Однако дальше игра стала вязкой, до конца основного времени голов больше не было, и матч перешел в овертайм.
Итог игры решился в серии буллитов, и тольяттинцы уступили сопернику. Итоговый счет — 1:2.
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