В Самаре объявлен желтый уровень опасности из-за сильного ветра

В Приволжском УГМС рассказали, что в понедельник, 18 ноября, в первой половине дня в регионе ожидается сильный ветер.

"Местами по Самарской области — усиление юго-западного ветра, порывы 15-18 метров в секунду", — предупредили синоптики.

Существенных осадков при этом не прогнозируется. Температура воздуха составит +2…+4 градуса.

Во вторник, 19 ноября, в Самарской области сохранится облачная погода с прояснениями, в ночные часы осадков не ожидается днем пройдут небольшие дожди. Ветер южный 7…12 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 °C, днем -1…+4 °C.

20 ноября в регионе будет облачно, пройдут небольшие, местами умеренные осадки. Ветер юго-западный, 7 — 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью -2…+3 °C, днем -1…+4 °C.