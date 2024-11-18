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Образование Общество

ТОАЗ открыл второй сезон профориентационного проекта "Планета ТОАЗиЯ"

САМАРА. 18 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Вводный этап, посвященный погружению в химию, состоялся в Тольяттинском государственном университете. В нем приняли участие около 170 школьников образовательных учреждений Автозаводского и Комсомольского районов Тольятти.

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

Как и в первом сезоне, который проходил с ноября 2023 года по май 2024 года, концепция проекта предусматривает профориентационную работу в интерактивном формате. В течение семи месяцев для учеников восьмых, девятых и десятых классов будут организованы мероприятия, вовлекающие в изучение естественных наук.

Для участников предусмотрены интеллектуальные и творческие конкурсы, мастер-классы, защита проектов, олимпиада, сочинение и экологическая акция. Мотивирующим фактором станет соревновательный момент.

Начало второго сезона было положено в новом лекционном зале института химии и энергетики Тольяттинского государственного университета, который в этом году открыл "Тольяттиазот". В рамках вводной части кандидат химических наук Сергей Соков прочитал лекцию "Нескучная химия". Теорию подтвердили практическими занятиями: сотрудники лаборатории ТОАЗа продемонстрировали химические опыты и эксперименты.

Отдельное внимание было уделено мастер-классу по созданию роликов. Сотрудники ТВ-службы предприятия дали практические советы, касающиеся процесса создания видеопродукта, которые пригодятся школьникам для участия в проекте.

Следующий этап "Планеты ТОАЗиЯ", который состоится в начале декабря, будет посвящен основам проектной деятельности и ораторскому искусству. Финал проекта состоится в мае 2025 года. Главным призом станет мобильная химическая лаборатория.

"Новый сезон "Планеты ТОАЗиЯ" будет усилен проведением олимпиады, в которой будет учтен возраст участников, а также расширен список мастер-классов. Старшеклассники получат разносторонние знания, выходящие за пределы школьной программы, и смогут потренироваться и проявить свои таланты в различных видах деятельности. В этом году к нам присоединились образовательные учреждения Автозаводского района. Учитывая увеличение количества участников, мы приходим к выводу, что проект, действительно, востребован", — прокомментировала проект директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ" Ирина Филатова.

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