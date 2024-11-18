Компания "Транспорт будущего" показала, как собирают агродрон

О производстве, продукции и коллективе представители компании "Транспорт будущего" рассказали на региональной выставке достижений "Самара". Встреча с ее гостями состоялась в рамках недели, посвященной Тольятти.

С предприятием и его продукцией знакомил исполнительный директор Илья Сидоров и сотрудники сборочной линии. Они рассказали о принципах полета и собрали агродрон S-80 — на сегодня главный продукт компании. Интерактивное действо увидели 60 студентов профильного ссуза — самарского техникума авиационного и промышленного машиностроения.

"Мы представляем будущее нашего региона — новое предприятие, формирующуюся отрасль экономики. При этом участвуем в выставке достижений, которая проходит в исторически ценном, знаковом пространстве. Рядом с залом, где шел мастер-класс по сборке дрона, видим экспонаты, связанные с достижениями, высокими технологиями. Самара — космическая столица России, поэтому музей показывает подлинный спускаемый аппарат и двигатель космического корабля. Инновации, творчество, развитие, прогресс, патриотизм, комфорт для людей — все это и про наш бизнес-проект. Благодарим за внимание жителей Самары, приглашаем увидеть производство в Тольятти, а возможно — и стать участником нашей команды", — отметил исполнительный директор компании "Транспорт будущего" Илья Сидоров.

Тема инноваций стала одной из центральных на выставке достижений Самарской области, которая открылась 4 ноября в областной столице. Историко-краеведческий музей имени Петра Алабина принял эстафету от масштабной экспозиции "Россия", действовавшей на ВДНХ в Москве. Проект продолжится до 30 января по направлениям: "Самарский край — сердце всей России", "СамаРоссия", "Время обновлений", "Встретимся в Самаре".

За три месяца организаторы — региональное министерство туризма — планируют показать жителям и гостям области их малую родину. Тематические недели представят все 37 муниципалитетов, познакомят с историей и современными реалиями городов и сел, с природой, потенциалом экономики, наукой, культурой и традициями народов.

Интерес публики высокий — экспозиции посещают от 500 до 1500 человек в день. Выставочное пространство наполнено технологиями: при помощи интерактивных экранов посетители могут собрать пазлы с видами региона или сыграть в футбол с цифровыми двойниками известных спортсменов, на стенде виртуальной реальности — собрать модель ракетоносителя и запустить его в космос.