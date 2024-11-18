"Авито Недвижимость": с июня спрос на вторичное жилье в Самаре вырос на 15%

Интерес к приобретению квартир на вторичном рынке с июня 2024 года увеличился и в других городах России. Самый большой спрос наблюдается в Туле, Новосибирске, Кемерове и Ижевске.

В "Авито Недвижимости" подвели итоги октября 2024 года на рынке вторичной недвижимости России. Спрос на готовое жилье на платформе по сравнению с июнем текущего года в среднем по стране вырос на 10%. Сильнее всего интерес увеличился к компактным форматам жилья: студиям и однокомнатным квартирам (+16% у обоих). По сравнению с сентябрем текущего года активность потенциальных покупателей на вторичном рынке увеличилась на 3%. Информация по разным видам комнатности представлена в таблице 1.

Предложение на рынке вторичной недвижимости по сравнению с июнем и сентябрем в среднем по России не изменилось. Подробнее по различным форматам — в таблице 1. При этом с января 2024 года количество доступных для покупки готовых квартир на платформе выросло на 23%.

Средние цены на вторичном рынке России по сравнению с июнем 2024 года снизились на 1%. Трехкомнатные квартиры подешевели на 5%, двухкомнатные — на 2%. К сентябрю текущего года средняя стоимость жилья также снизилась на 1%. Информация о динамике по разным форматам представлена в таблице 1.

Региональные данные. Спрос на вторичное жилье по сравнению с июнем 2024 года вырос в 31 из 39 городов. Самая заметная динамика — в Туле (+49%), Новосибирске (+24%), Симферополе (+23%), Кемерове (+21%) и Ижевске (+19%). Отдельно в Самаре спрос вырос на 15%. К сентябрю спрос вырос в 33 из 39 городов исследования. Подробнее — в таблице 2.

"Динамика активности пользователей в последние месяцы говорит о формировании отложенного спроса. Для многих потенциальных покупателей жилья сдерживающим фактором выступают текущие рыночные ставки по ипотеке при одновременно высоких процентах по банковским вкладам. Сейчас такие покупатели изучают рынок и присматривают варианты, чтобы выйти на сделку позднее. Дополнительно увеличение интереса к "вторичке" обусловлено перетоком части спроса с первичного на вторичный рынок, где стоимость квадратного метра зачастую ниже. Однако это в меньшей степени влияет на общую динамику спроса, поскольку после отмены массовой льготной программы ставки на обоих рынках сопоставимы. Если рассматривать сделки с готовым жильем, то мы отмечаем снижение доли ипотеки: все больше квартир приобретают за собственные средства", — прокомментировал Сергей Ерёмкин, управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости "Авито Недвижимости".

Предложение по сравнению с июнем 2024 года выросло в 14 из 39 городов исследования. Сильнее всего количество объектов на платформе увеличилось в Улан-Удэ (+12%), Симферополе (+11%), Омске (+10%), Смоленске (+9%), Севастополе, Красноярске и Ульяновске (+6% в каждом). В Самаре предложение увеличилось на 4%. За месяц предложение выросло в 13 из 39 городов исследования.

По сравнению с июнем 2024 года цены на вторичное жилье снизились в Москве (-2%), Севастополе и Кемерове (-1% в обоих). Самое доступное жилье на вторичном рынке в октябре 2024 года можно было приобрести в Смоленске (4 млн рублей), Ижевске (4,2 млн рублей), Ульяновске и Астрахани (по 4,3 млн рублей), а также в Липецке (4,4 млн рублей). Наиболее высокие цены зафиксированы в Москве (31,1 млн рублей), Сочи (14,8 млн рублей) и Санкт-Петербурге (12,2 млн рублей). Отдельно в Самаре стоимость квартиры составляет 6,2 млн рублей. Информация по другим городам представлена в таблице 1, а сравнение средних цен со стоимостью однокомнатных квартир — на графике.

Таблица 1. Основные показатели рынка вторичной недвижимости в России, данные "Авито Недвижимости" за октябрь 2024 года

Таблица 2. Стоимость квартир на вторичном рынке в городах России, данные "Авито Недвижимости" за октябрь 2024 года