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В Самаре состоялся детский турнир по следж-хоккею

САМАРА. 18 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Волонтеры "Единой России" и активисты "Молодой Гвардии" приняли участие в организации спортивного праздника.

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

15 и 16 ноября в Самаре на ледовой арене "Салют" в пос. Мехзавод проходил детский турнир по следж-хоккею на призы благотворительного фонда "Преобразование". 50 юных игроков из четырех команд: "Огни Магнитки" из Магнитогорска, "Дрозд" из Балакова, "Ракета" из Самары и "Лада-следж" из Тольятти — приняли участие в спортивных соревнованиях по этому виду спорта.

На церемонии открытия тольяттинской команде вручили новый спортивный инвентарь: 15 новых следж-саней для юных хоккеистов и 60 пар клюшек для следж-хоккея.

"Подобный турнир мы организуем второй год. Рады видеть у себя следж-хоккеистов из других регионов — Саратовской и Челябинской области. Они приехали к нам впервые. Надеюсь, что проведение подобных соревнований станет доброй традицией", — отметила директор "Центра адаптивной физической культуры и адаптивного спорта" Светлана Кузьмина.

Активисты МГЕР встречали гостей и участников соревнований, занимались маршрутизацией по ледовому дворцу.

Соревнования проходили в день рождения "Молодой Гвардии", поэтому никто не ушёл без памятных подарков от "Единой России".

"С радостью приняли предложение помочь в организации турнира в такой знаковый день для нашей организации. Приняли много поздравлений от участников турнира, но какой день рождения без подарков? Вручили каждому участнику памятные подарки для нашей организации, в наш праздник принято дарить подарки и оказывать помощь! Всегда с радостью поддерживаем наших спортсменов и готовы в дальнейшем это делать!" — поделился член Координационного Совета "Молодой Гвардии Единой России", руководитель Регионального штаба Самарского реготделения Антон Родионов.

Отметим, что в Самарской области спорту лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья уделяется особое внимание. Развивается 41 дисциплина по адаптивным видам спорта. 36 тыс. инвалидов и лиц с ОВЗ, в том числе 10 тыс. детей вовлечены в занятия физкультурой и спортом — это 26,6% от общего числа населения данной категории в регионе. Самарский регион был одним из первых, где были созданы команды по следж-хоккею из ветеранов СВО. Инициативу активно поддержали и продолжают поддерживать хоккейные клубы "Лада" (Тольятти) и ЦСК ВВС (Самара).

Организаторами турнира выступили фонд "Преобразование", министерство спорта Самарской области и государственное бюджетное учреждение Самарской области "Центр адаптивной физической культуры и адаптивного спорта".

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