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Губернатор Власть и политика

Губернатор поздравил преподавателей высшей школы с профессиональным праздником

САМАРА. 19 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 19 ноября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев обратился с поздравлением к преподавателям высшей школы. Праздник был учрежден день рождения выдающегося ученого, основателя Московского государственного университета Михаила Ломоносова, который считается основоположником российского высшего образования.

Вячеслав Федорищев напомнил, что Самарская область является регионом с высокой концентрацией научно-образовательного потенциала. Здесь действуют 23 образовательные организации высшего образования, в которых успешно трудятся тысячи специалистов, сочетающих педагогическую, научно-исследовательскую, управленческую и воспитательную деятельность.

"Сегодня исключительно важно понимать ценность научных знаний и роль университетов в технологическом развитии страны. Вузы Самарской области успешно участвуют в реализации федеральных проектов, занимают высокие позиции в международных и российских рейтингах. Регион известен своими сильными научно-педагогическими школами", — отметил он.

Глава региона подчеркнул, что все перечисленное позволяет совершенствовать систему подготовки кадров для высокотехнологических отраслей региональной экономики, развивать научно-исследовательскую инфраструктуру.

"Важнейшим направлением нашей совместной работы является создание международного межвузовского кампуса, дальнейшее повышение эффективности работы научно-образовательного центра "Инженерия будущего", - добавил губернатор. - Дорогие друзья! Благодарю вас за труд на благо Самарской области, за вклад в развитие российского высшего образования и науки. Обучая студентов, помогая им сформировать профессиональные навыки, развивая интерес молодежи к науке, вы создаете основу для обеспечения технологического суверенитета страны, для укрепления экономической и оборонной мощи России, что особенно важно в условиях проведения специальной военной операции и формирования нового многополярного мира".

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