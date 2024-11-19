16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Свеча, окурок, трехлитровая банка: какие страховые события происходили с жильем клиентов Страхового Дома ВСК в 2024 году Деду Морозу прописали ДМС, предрейсовый осмотр и телемедицину Страховой Дом ВСК снова в рейтинге лучших работодателей по версии Forbes В Год сотрудника "Росгосстрах" получил "серебро" в рейтинге лучших работодателей России по версии журнала Forbes "Ингосстрах" предлагает специальные условия на полисы в честь своего дня рождения

Страхование Финансы

Свеча, окурок, трехлитровая банка: какие страховые события происходили с жильем клиентов Страхового Дома ВСК в 2024 году

САМАРА. 19 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 37
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Причиной страховых случаев с жильем зачастую становятся не только "стандартные" короткие замыкания, прорывы труб и т. д. Рассказываем про поучительные случаи с россиянами — как примеры роковой невнимательности, так и нестандартные происшествия.

Тушите свет

В сентябре у жительницы Карелии в доме выключили электроэнергию. Хозяйка квартиры решила зажечь в комнате восковую свечку, поставила ее на журнальный столик и вышла. Минут через 10 она почувствовала запах гари, но было уже поздно — в комнате разгорелся пожар. Женщина попыталась потушить огонь самостоятельно, но безуспешно.

В результате ущерб от зажжённой свечи составил около 300 тысяч рублей — эту сумму выплатил клиенту ВСК. В комнате обгорели пол и стены. Кроме того, от средств пожаротушения в негодность пришла мебель и личные вещи, среди которых оказалась и шуба хозяйки квартиры.

Ночь, улица, бычок, пожарка

Летним вечером супруги из Тюменской области решили оставить открытой балконную дверь. Ночью они проснулись от запаха дыма — на балконе произошло возгорание, к тушению пришлось привлекать пожарных. Причиной стал непотушенный окурок от сигареты, выброшенный кем-то из соседей сверху. Огонь повредил стены и окна на балконе, также пламя уничтожило личные вещи владельцев квартиры.

К сожалению, установить виновных не удалось. Однако квартира пострадавших было оформлена в ипотеку, соответственно застрахована (конструктив здания в рамках полиса ипотечного страхования) — выплата составила 87 тысяч рублей.

Еще раз о вреде курения

Похожий случай произошел в Рязани. Там окурок, выброшенный из квартиры выше, стал причиной пожара на балконе клиента Страхового Дома ВСК. Пострадавший в момент возгорания находился дома и вовремя вызвал пожарных.

Сигарета обошлась страховой компании в 86 тысяч рублей.

Самостоятельный ремонт крыши

Житель Ивановской области решил самостоятельно отремонтировать крышу своего дома. Он подрезал металлочерепицу болгаркой, в какой-то момент искра от инструмента попала на горючие материалы кровли, и она загорелась. Пожарные потушили пожар, однако огонь успел уничтожить мансарду и кровлю.

Выплата страховой компании составила более 1,5 млн рублей.

Чистая физика

Причиной происшествий может быть не только невнимательность. Так, клиентка ВСК однажды решила поставить сушиться на окно стеклянную трехлитровую банку. Однако в этот день солнце светило так ярко, что банка с водой на подоконнике выступила в качестве линзы, и от лучей солнечного света загорись шторы в квартире.

ВСК возместила клиентке ущерб от пожара.

Виноват оползень

Вследствие ливней и гроз в одном из поселков Краснодарского края произошел оползень, в результате которого дом клиентки ВСК накренился и "съехал" на 1,5 метра. В итоге здание было признано непригодным для жилья.

Дом был застрахован по полису ипотечного страхования, поэтому ВСК погасила ипотечный долг клиентки ВСК перед банком. Выплата составила 4,9 млн рублей.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Что в Самарском регионе гостей восхищает больше всего?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Максим Гусев 30 сентября 2024 12:08 Geely стала самой страхуемой маркой по Каско в Самарской области летом 2024 года

Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.

Юлия Багрянцева 22 июля 2015 12:45 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Что делать клиентам?

Алексей Огиенко 20 июля 2015 15:46 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Как быть клиентам? Что нужно делать?

Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1