Свеча, окурок, трехлитровая банка: какие страховые события происходили с жильем клиентов Страхового Дома ВСК в 2024 году

Причиной страховых случаев с жильем зачастую становятся не только "стандартные" короткие замыкания, прорывы труб и т. д. Рассказываем про поучительные случаи с россиянами — как примеры роковой невнимательности, так и нестандартные происшествия.
Тушите свет
В сентябре у жительницы Карелии в доме выключили электроэнергию. Хозяйка квартиры решила зажечь в комнате восковую свечку, поставила ее на журнальный столик и вышла. Минут через 10 она почувствовала запах гари, но было уже поздно — в комнате разгорелся пожар. Женщина попыталась потушить огонь самостоятельно, но безуспешно.
В результате ущерб от зажжённой свечи составил около 300 тысяч рублей — эту сумму выплатил клиенту ВСК. В комнате обгорели пол и стены. Кроме того, от средств пожаротушения в негодность пришла мебель и личные вещи, среди которых оказалась и шуба хозяйки квартиры.
Ночь, улица, бычок, пожарка
Летним вечером супруги из Тюменской области решили оставить открытой балконную дверь. Ночью они проснулись от запаха дыма — на балконе произошло возгорание, к тушению пришлось привлекать пожарных. Причиной стал непотушенный окурок от сигареты, выброшенный кем-то из соседей сверху. Огонь повредил стены и окна на балконе, также пламя уничтожило личные вещи владельцев квартиры.
К сожалению, установить виновных не удалось. Однако квартира пострадавших было оформлена в ипотеку, соответственно застрахована (конструктив здания в рамках полиса ипотечного страхования) — выплата составила 87 тысяч рублей.
Еще раз о вреде курения
Похожий случай произошел в Рязани. Там окурок, выброшенный из квартиры выше, стал причиной пожара на балконе клиента Страхового Дома ВСК. Пострадавший в момент возгорания находился дома и вовремя вызвал пожарных.
Сигарета обошлась страховой компании в 86 тысяч рублей.
Самостоятельный ремонт крыши
Житель Ивановской области решил самостоятельно отремонтировать крышу своего дома. Он подрезал металлочерепицу болгаркой, в какой-то момент искра от инструмента попала на горючие материалы кровли, и она загорелась. Пожарные потушили пожар, однако огонь успел уничтожить мансарду и кровлю.
Выплата страховой компании составила более 1,5 млн рублей.
Чистая физика
Причиной происшествий может быть не только невнимательность. Так, клиентка ВСК однажды решила поставить сушиться на окно стеклянную трехлитровую банку. Однако в этот день солнце светило так ярко, что банка с водой на подоконнике выступила в качестве линзы, и от лучей солнечного света загорись шторы в квартире.
ВСК возместила клиентке ущерб от пожара.
Виноват оползень
Вследствие ливней и гроз в одном из поселков Краснодарского края произошел оползень, в результате которого дом клиентки ВСК накренился и "съехал" на 1,5 метра. В итоге здание было признано непригодным для жилья.
Дом был застрахован по полису ипотечного страхования, поэтому ВСК погасила ипотечный долг клиентки ВСК перед банком. Выплата составила 4,9 млн рублей.
Последние комментарии
Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая