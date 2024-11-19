Самарцы отмечают удобство медицинских сервисов на Госуслугах

В начале ноября 2024 г. на портале Госуслуг заработал сервис "Жизненные ситуации", который упрощает процесс восстановления и замены важных документов. Этот сервис предлагает возможность восстановить ряд документов, в числе которых, паспорт, водительское удостоверение, пенсионные документы, полис ОМС.

Оказание услуг по принципу "жизненные ситуации" является частью федерального проекта "Государство для людей". "Сервисы "жизненные ситуации" нужны, чтобы люди получали госуслуги в одном месте, быстро и удобно. Причем важно, что все необходимые услуги оказываются комплексно без необходимости искать дополнительную информацию и посещать ведомства. Даже при потере паспорта человек сможет оперативно получить новый и вернуться к привычному ритму жизни", — отмечал ранее заместитель председателя Правительства — руководитель аппарата Правительства России Дмитрий Григоренко.

Ожидается, что в 2025 г. благодаря сервису "жизненная ситуация" в 1,7 раза сократятся сроки оформления необходимых документов — в среднем с 50 до 30 дней. Количество необходимых документов планируется сократить в среднем с 12 до восьми. Количество очных визитов в ведомства тоже снизится — вместо 11 в среднем станет семи.

На сегодня сервисами "жизненные ситуации" воспользовались около 1,5 млн человек. Работа по реализации "жизненных ситуаций" проходит и на региональном уровне. Планируется, что до конца 2024 г. будет запущено 85 региональных "жизненных ситуаций".

В Самарской области на Едином портале государственных услуг наряду с новым федеральным сервисом также популярен медицинский сервис "Мое здоровье", доступный в личном кабинете пациента. Это онлайн-сервис, созданный для того, чтобы обеспечить пользователям возможность получения максимальной информации и контроля над своим здоровьем.

Внедрение современных технологий во все сферы, в том числе и здравоохранение — актуальное направление работы "цифрового" ведомства совместно с профильными министерствами, которое находит поддержку у губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Глава региона неоднократно отмечал, что ключевая задача органов власти области — повышение качества жизни людей.

В 2023 г. решались две основные задачи: сокращение времени оказания электронных услуг на портале Госуслуги и повышение удовлетворенности граждан качеством обслуживания. Как результат: время оказания услуг в электронном виде сократилось на 9%, уровень удовлетворенности граждан при этом составил 88,5%, а доля обращений граждан на портал — 44,7%. Уровень цифровой зрелости достиг 84,2%.

Сейчас для удобства жителей Самарской области в электронный формат переведено 87 социально-значимых услуг, которые оказывают органы исполнительной власти и местного самоуправления нашего региона.

В настоящее время в личном кабинете "Мое здоровье" уже доступны услуги в сфере здравоохранения: управление полисом ОМС, прикрепление к поликлинике, медицинские документы. Сервис поможет записаться на прием к врачу, диспансеризацию и вакцинацию, вызвать врача на дом, оформить электронный лист нетрудоспособности, получить сведения об оказанных медицинских услугах, получить доступ к электронным медицинским документам и многое другое.

"Для меня самый популярный сервис — запись к врачу. Когда есть ребенок, визиты к врачу — частое явление, особенно в период ОРВИ. Отлично, что на Госуслугах есть возможность быстро и не выходя из дома записаться в удобное время", — рассказала жительница Самары Инна Хорошева.

С помощью современных методов шифрования, личный кабинет обеспечивает надежную защиту всей информации о пациентах, чтобы никто не мог получить доступ к личным данным. Кроме того, владелец аккаунта также сможет к своему профилю добавить и профили членов семьи (детей, пожилых родителей, требующих опеки).

Личный кабинет "Мое здоровье" — это удобный и безопасный способ управления своим здоровьем. Для получения доступа к его услугам достаточно зарегистрироваться на портале Госуслуг.