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Губернатор Власть и политика

Атака пресечена: 20 ноября над Самарской областью уничтожены 6 беспилотников

САМАРА. 20 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 20 ноября, губернатор Вячеслав Федорищев сообщил, что в Самарской области утром была пресечена атака киевского режима.

"Сегодня утром в Самарской области пресечена атака киевского режима. Над территорией региона уничтожены 6 БПЛА. По оперативным данным пострадавших и повреждений нет", - рассказал глава региона в своем телеграм-канале.

Он добавил, что ситуация находится под контролем.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Что в Самарском регионе гостей восхищает больше всего?

Река Волга
Природа
Фестивали
Музеи
Гастрономия (раки, пиво, сызранские помидоры)
Приветливые люди
Всего проголосовало: 193
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