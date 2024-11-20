Атака пресечена: 20 ноября над Самарской областью уничтожены 6 беспилотников

В среду, 20 ноября, губернатор Вячеслав Федорищев сообщил, что в Самарской области утром была пресечена атака киевского режима.

"Сегодня утром в Самарской области пресечена атака киевского режима. Над территорией региона уничтожены 6 БПЛА. По оперативным данным пострадавших и повреждений нет", - рассказал глава региона в своем телеграм-канале.

Он добавил, что ситуация находится под контролем.