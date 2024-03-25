В Новокуйбышевске спецслужбы обезвредили беспилотник

На территории Новокуйбышевска был перехвачен и принудительно посажен беспилотный летательный аппарат, сообщили в правительстве Самарской области.

БПЛА обнаружили, когда осматривали территорию в лесу неподалеку от Новокуйбышевского НПЗ после атаки беспилотников 23 марта. К месту происшествия оперативно прибыли представители спецслужб.

"Благодаря выстроенной системной работе ими было в кратчайшие сроки проведено обследование беспилотника. В результате слаженных действий взрывотехников боевая часть летательного аппарата, содержащая взрывное устройство, была обезврежена, после чего он был доставлен на полигон, где его уничтожили. Угрозы для жизни и здоровья жителей Новокуйбышевска нет. Оперативная ситуация в регионе находится под контролем", - указывается в сообщении.