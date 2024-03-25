В Новокуйбышевске спецслужбы обезвредили беспилотник

На территории Новокуйбышевска был перехвачен и принудительно посажен беспилотный летательный аппарат, сообщили в правительстве Самарской области.
БПЛА обнаружили, когда осматривали территорию в лесу неподалеку от Новокуйбышевского НПЗ после атаки беспилотников 23 марта. К месту происшествия оперативно прибыли представители спецслужб.
"Благодаря выстроенной системной работе ими было в кратчайшие сроки проведено обследование беспилотника. В результате слаженных действий взрывотехников боевая часть летательного аппарата, содержащая взрывное устройство, была обезврежена, после чего он был доставлен на полигон, где его уничтожили. Угрозы для жизни и здоровья жителей Новокуйбышевска нет. Оперативная ситуация в регионе находится под контролем", - указывается в сообщении.
Последние комментарии
На лицо чья-то заинтересованность в этом деле. Ничего святого нет, через детей действуют, силовиков привлекли. Бедняжка газелист с огнестрельным оружием пострадал от рук шестнадцатилетнего подростка...Абсурд и показатель чистоплотности некоторых сотрудников правоохранительных органов.
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки