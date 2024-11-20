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Хоккей Спорт

ХК "Лада" уступил ЦСКА - 1:4

ТОЛЬЯТТИ. 20 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Хоккеисты "Лады" во второй раз за десять дней уступили ЦСКА.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

В составе тольяттинцев перед домашней игрой против столичных "армейцев" произошло несколько перестановок, которые затронули только третье и четвертое атакующие сочетания. Из самого заметного стоит выделить, что Трой Джозефс из-за небольшой травмы был вынужден пропустить матч — его заменил Энтони Греко.

Первая двадцатиминутка полностью прошла под диктовку игроков ЦСКА, вынудивших волжан очень много обороняться и рассчитывать исключительно на редкие контратаки. Долгое время Владислав Подъяпольский сохранял свои владения на замке, но уже ближе к перерыву гости дважды поразили цель с интервалом в 35 секунд — это поочередно сделали Прохор Полтапов и Павел Карнаухов. 0:2.

После паузы "армейцы" быстро увеличили отрыв благодаря Максиму Соркину — 0:3. Однако спустя всего полторы минуты тольяттинцы сумели огорчить Ивана Просветова. Иван Романов выдал шикарный пас от дальнего борта, который Дмитрий Кугрышев в одно касание превратил в гол — 1:3. Этот эпизод явно поднял настроение подопечным Павла Зубова и в дальнейшем они упустили массу моментов, чтобы еще ближе подобраться к сопернику. А вот столичный коллектив уверенно отбивался и под конец двадцатиминутки даже отличился еще раз, но гол был отменен арбитрами в результате удачного челленджа со стороны тренерского штаба "Лады" на положение "вне игры".

В заключительной трети Владислава Подъяпольского, получившего небольшое повреждение в концовке второго игрового отрезка, сменил Александр Трушков, но на ситуацию на площадке это в целом никак не повлияло — московская команда продолжала владеть инициативой. На 47-й минуте Денис Гурьянов на скорости прорвался к воротам "Лады" и перевел шайбу в сетку, установив финальный результат. 1:4 — тольяттинцы терпят четвертое поражение подряд.

Завершать очередную домашнюю серию "автозаводцы" будут матчем с уфимским "Салаватом Юлаевым", который состоится 21 ноября.

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