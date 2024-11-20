Самарский аэропорт Курумоч после атак БПЛА работает в штатном режиме

Международный аэропорт Курумоч в Самарской области работает штатно, ограничения на прием и отправку самолетов в связи с уничтожением шести беспилотников не вводились. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

"Аэропорт работает штатно, ограничений на прием и выпуск воздушных судов нет", — сказали в пресс-службе.