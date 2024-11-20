Самарский университет вошел в число победителей конкурса "Первое рабочее место"

Цифровая экосистема МТС совместно с Благотворительным фондом "Система" подвели итоги второго профориентационного конкурса "Первое рабочее место" для поддержки лучших инициатив образовательных организаций. По итогам всероссийского отбора в число победителей вошел Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева.

В финал конкурса вышли 78 высших и средне-профессиональных учебных учреждений из 42 регионов России. Самарский университет имени Королева представил практику "Онлайн-курс "Успешное Собеседование". Проект направлен на создание практико-ориентированного онлайн-курса для подготовки студентов и выпускников университета к прохождению собеседования для трудоустройства. По итогам конкурса "Первое рабочее место" восемь вузов и два учреждения среднего профессионального образования из девяти регионов России получат финансовую и методическую поддержку в реализации профориентационных практик.

"Цифровая экосистема МТС всегда поддерживает образовательные проекты и конкурсы, которые вовлекают к активному участию как студентов, их наставников, а также целые коллективы образовательных учреждений. Подготовка квалифицированных специалистов — это задача не только образовательных организаций, но и компаний, которые заинтересованы в будущих профессионалах. Самарский университет имени Королева обладает большой историей, огромной базой знаний и сильным педагогическим составом. Ежегодно вуз успешно выпускает молодых специалистов инженерно-технических профессий, которые приходят работать в том числе и в телеком-сферу", — отметил директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

Конкурс "Первое рабочее место" успешно реализуется благотворительным фондом "Система" с 2023 года для поддержки лучших инициатив образовательных организаций в области профориентации, сопровождения профессионального выбора, карьерного консультирования обучающихся и выпускников — и тем самым предоставления молодежи дополнительных возможностей для профессионального и личностного развития. По итогам реализации проектов более 10 тысяч студентов и выпускников стали участниками профориентационных мероприятий, направленных на знакомство будущих молодых специалистов с современными востребованными профессиями и работодателями.