В Самарской области ожидается усиление ветра

В четверг, 21 ноября, в Самарской области объявлен желтый уровень опасности.
Днем местами в регионе ожидается усиление южного ветра, порывы 15-18 м/с, сообщает ФГБУ "Приволжское УГМС".
МЧС России напоминает:
- не укрывайся и не паркуй автотранспорт под деревьями и шаткими конструкциями.
- проверь тягу в дымовых и вентиляционных каналах при использовании газа.
Последние комментарии
Ничего ни вижу, а когда увидят нечего не знаю. Угадать за минуту, Время пошло.
Какое отношение минсельхоз имеет к мусору???
Мы живём в общежитии в Куйбышевском р-оне уже платим 4300 за отопление комната 26кв.м, так что нас не удевить, дерут как могут
"Основным вопросом встречи стало завершение работ по благоустройству." т.е. основные работы "по благоустройству" уже выполнены?
Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.