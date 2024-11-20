В Самарской области ожидается усиление ветра

В четверг, 21 ноября, в Самарской области объявлен желтый уровень опасности.

Днем местами в регионе ожидается усиление южного ветра, порывы 15-18 м/с, сообщает ФГБУ "Приволжское УГМС".

МЧС России напоминает:

- не укрывайся и не паркуй автотранспорт под деревьями и шаткими конструкциями.

- проверь тягу в дымовых и вентиляционных каналах при использовании газа.