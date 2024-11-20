В Самарской области стартует акция "Месяц безопасного Интернета"

С 25 по 29 ноября эксперты Лиги безопасного Интернета совместно с волонтерами Национального Центра помощи пропавшим и пострадавшим детям проведут уроки медиаграмотности для самарских школьников, родительские собрания и семинары-практикумы для педагогов.
"Безопасность в Интернете — это важная тема как для подрастающего поколения, так и для их родителей. Поэтому в ходе Всероссийской акции "Месяц безопасного Интернета" мы проводим в регионах просветительские мероприятия и для детей, и для взрослых. Они направлены на повышение уровня знаний и обучение правильному поведению в цифровом пространстве", — рассказала эксперт Лиги безопасного Интернета Светлана Султангалеева.
Цель акции — повысить уровень медиаграмотности и обучить цифровой безопасности школьников и родителей в сети.
"Сегодня у молодежи, родившейся в эпоху глобального информационного пространства, есть множество вопросов относительно безопасности и коммуникаций, на которые нам необходимо дать компетентные и конструктивные ответы. В рамках акции "Месяц безопасного Интернета" в Самарской области пройдут уроки для учащихся образовательных учреждений с целью получения навыков информационной гигиены. Задача представителей Национального центра помощи состоит в развитии у школьников устойчивого иммунитета к деструктивной информации и развитию критического мышления, а также профилактике вовлечения в противоправную деятельность посредством сети Интернет", — рассказал руководитель отделения Национального Центра в Самарской области Иван Андрианов.
Эксперты Лиги безопасного Интернета и добровольцы Национального Центра объяснят школьникам, как находить в сети достоверную информацию, отличать правду от фейков, выявлять мошенников и избегать вовлечения в деструктивные сообщества. С педагогами и родителями специалисты поговорят об отношении взрослых к интернет-активности детей, расскажут об основных угрозах, подстерегающих несовершеннолетних в сети, а также способах безопасного поведения в виртуальном пространстве.
В этом учебном году Самарская область станет четвертым регионом, где пройдет акция "Месяц безопасного Интернета". Мероприятия уже прошли в Алтайской крае, Челябинской и Иркутской областях. После Самарской области эксперты Лиги планируют посетить Республику Татарстан.
Отметим, все методические материалы, используемые при проведении акции "Месяц безопасного Интернета", доступны для бесплатного скачивания на портале https://ligainternet.ru/.
Напомним, акция "Месяц безопасного Интернета" ежегодно проводится в различных регионах страны с 2013 года.
Даты проведения: с 25.11.24 по 29.11.24
Первый урок:
25 ноября, Школа № 161. Адрес: г. Самара, ул. Гайдара, д. 9. Время 10.30-11.10.
Круглый стол:
28 ноября, ГАУ ДПО СО "Институт развития образования". Адрес: г. Самара, Московское шоссе 125а, большой лекторий. Время: 14:00 — 16:00.
"Безопасный интернет. Обучение детей и подростков правилам безопасного поведения в Интернет-пространстве, профилактика Интернет-зависимости, предупреждение рисков вовлечения в противоправную деятельность"
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