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Общество

Власти региона опровергли информацию о планируемой эвакуации жителей в ПВР

САМАРА. 20 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Власти Самарской области прокомментировали появившиеся на территории региона объявления о якобы планируемой эвакуации жителей в пункты временного размещения.

"В сообщениях гражданам предлагают срочно зайти в Интернет по неизвестной ссылке или по QR-коду. Подобные объявления могут появиться также в социальных сетях или мессенджерах, — предупреждают жителей губернии. — Не переходите по ссылкам. Информация является ложной". 

Подобные объявления называют фейком и провокацией и призывают граждан сохранять спокойствие. Всю достоверную информацию можно получить в официальных источниках.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Что в Самарском регионе гостей восхищает больше всего?

Река Волга
Природа
Фестивали
Музеи
Гастрономия (раки, пиво, сызранские помидоры)
Приветливые люди
Всего проголосовало: 193
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