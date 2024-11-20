Власти региона опровергли информацию о планируемой эвакуации жителей в ПВР

Власти Самарской области прокомментировали появившиеся на территории региона объявления о якобы планируемой эвакуации жителей в пункты временного размещения.
"В сообщениях гражданам предлагают срочно зайти в Интернет по неизвестной ссылке или по QR-коду. Подобные объявления могут появиться также в социальных сетях или мессенджерах, — предупреждают жителей губернии. — Не переходите по ссылкам. Информация является ложной".
Подобные объявления называют фейком и провокацией и призывают граждан сохранять спокойствие. Всю достоверную информацию можно получить в официальных источниках.
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