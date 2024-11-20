В день игры "Крыльев Советов" с "Ахматом" общественный транспорт в Самаре будет работать в усиленном режиме

В воскресенье, 24 ноября, в 15:00 на стадионе "Солидарность Самара Арена" состоится матч "Крылья Советов" и "Ахмат". Для удобства болельщиков будет усилена работа общественного транспорта, сообщает городской департамент транспорта.

По окончании матча дополнительные трамваи маршрутов № 5, 11 и 12 будут ожидать зрителей на конечной остановке "Самара Арена".

После матча к остановке общественного транспорта "Улица Алма-Атинская" подадут дополнительные автобусы № 1, 34, 41, 67, следующие в сторону проспекта Кирова, а на остановку "Улица Дальняя" — дополнительные автобусы № 1, 67, которые поедут до поселков Мехзавод, Управленческий, Красная Глинка и мкрн Крутые Ключи.

Перекрытий автомобильных дорог на территории, примыкающей к стадиону, не планируется.