В Кировском районе за ночь произошло два крупных пожара в заброшенных домах

В четверг ночью, 21 ноября, в 2:27 и в 3:34 в ГУ МЧС по Самарской области поступили сообщения о двух пожарах в Кировском районе Самары.
На ул. Советской, 46 и на ул. Нагорной, 205 горели неэксплуатируемые строения на площади 300 и 350 квадратных метров, соответственно.
"В 5:14 пожары были ликвидированы. Пострадавших нет", - отмечается в сообщении. Для тушения пожаров привлекались 68 специалистов и 19 единиц техники.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !