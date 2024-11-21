В Кировском районе за ночь произошло два крупных пожара в заброшенных домах

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В четверг ночью, 21 ноября, в 2:27 и в 3:34 в ГУ МЧС по Самарской области поступили сообщения о двух пожарах в Кировском районе Самары.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области